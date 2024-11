Bogotá, 5 feb (EFE).- Es falso que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump haya negado la veracidad del atentado contra las Torres Gemelas, los usuarios que así lo afirman comparten un video en el que el político en realidad presumía de no haber tenido ninguna agresión similar durante su gestión.

Recientemente, perfiles de redes sociales se sirvieron de una grabación de Trump para extender la ya antigua teoría de conspiración que argumenta que el Gobierno estadounidense fue quien realmente estuvo detrás del atentado al centro financiero de Nueva York en 2001 y no el grupo terrorista Al Qaeda.

A través de X, Facebook y Telegram diversas cuentas difundieron una secuencia en la que se escucha al exmandatario decir: "No tuvimos atentados. Nosotros no tuvimos un 'World Trade Center'. No tuvimos los ataques que ustedes ya han visto y que ciertamente se ven en otros países".

En ese mismo fragmento viral, el republicano menciona que pasó "cuatro años manteniendo su boca cerrada" sobre "ese" tema en particular.

"Donald Trump reabre el debate sobre lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001. Afirma que Estados Unidos no fue atacado: fue un 'trabajo interno'", comenta un perfil en Facebook que se hace eco del video.

HECHOS: La grabación está recortada y omite el contexto de las declaraciones de Trump. En realidad, la transmisión completa de su alocución prueba que el expresidente no negaba lo sucedido con las Torres Gemelas, sino que aseguraba que bajo su Presidencia no se había producido ningún ataque terrorista en general.

Mencionó que no hubo atentados, pero durante su periodo

Para comenzar, el video viralizado lleva un rótulo en la parte superior que ubica el evento en la ciudad estadounidense de Laconia, situada en el estado de Nuevo Hampshire.

Dicho dato, permite hacer una búsqueda con palabras claves en internet que consigue la retransmisión completa del mitin de Trump.

El video está en los archivos audiovisuales de la cadena C-SPAN, cuya programación está especializada en política estadounidense.

La parte que recortan los usuarios se consigue a partir del minuto 23.40.

Al analizar el discurso íntegro se puede corroborar que los comentarios de Trump sobre el terrorismo se hicieron tras referirse a Nikki Haley, su rival para obtener la nominación republicana de cara a las elecciones presidenciales.

El político recordó que la ahora candidata se opuso al veto migratorio de su Gobierno que, a su juicio, fue lo que mantuvo al país a salvo de atentados terroristas.

Este veto se trató de una orden ejecutiva firmada por el expresidente en 2017 para prohibir la entrada de Estados Unidos de viajeros provenientes de 11 países de mayoría musulmana.

"¿Saben qué? Cuando estuve allí (en la presidencia) cuatro años yo quería hablar mucho acerca del hecho de que no teníamos terrorismo, de que no habíamos tenido ataques, no habíamos tenido nada. Teníamos la prohibición de viaje de Trump (…) queríamos evitar que el terrorismo entrara a nuestro país", se le oye decir al exmandatario en sus declaraciones.

Del mismo modo, agregó que "mantuvo su boca cerrada" en ese momento ante las dudas de que algo pudiera pasar eventualmente, sin embargo, dijo que ahora habla de eso "todo el tiempo".

Así, cuando más adelante Trump pronuncia la frase "No tuvimos un 'World Trade Center'" no estaba amplificando ninguna conspiratoria, sino defendiendo los resultados de las que fueron sus estrategias antiterroristas.

Ha calificado de "monstruosos" los ataques del 11-S

Por otra parte, hay videos antiguos con los que se puede probar que Trump reafirma la responsabilidad terrorista en el derrumbe de las Torres Gemelas.

Así lo hizo en 2023, cuando a través de una grabación divulgada en redes sociales conmemoró a las victimas del 11 de septiembre.

El expresidente sostuvo que nadie que haya vivido "el horror" de ese atentado podría olvidar nunca la agonía "de ese día terrible".

Asimismo, tildó de "monstruos" esos ataques que acabaron con la vida de 2977 personas, a quienes recordó al igual que a sus familias y a los funcionarios que atendieron la tragedia.

En conclusión, es falso que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya tachado de engaño el atentado contra las Torres Gemelas en un acto de campaña. Se trata de un video que fue sacado de contexto.

Por: EFE