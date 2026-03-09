Resumen: Trump restó importancia al hecho de que, en apenas una semana de combates, el galón de gasolina en EE. UU. ha subido un 16%

Trump minimiza el impacto del precio del petróleo por la guerra con Irán: «Sabíamos lo que iba a pasar»

Minuto30.com .- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió al paso de las críticas por el incremento vertiginoso en los precios de los combustibles, derivado de la operación militar “Furia Épica” contra Irán. En una reciente entrevista con ABC News, el mandatario calificó la inflación energética como un “pequeño fallo” necesario para alcanzar sus objetivos estratégicos.

“Tuvimos que tomar este desvío. Sabía exactamente lo que iba a pasar”, afirmó Trump, restando importancia al hecho de que, en apenas una semana de combates, el galón de gasolina en EE. UU. ha subido un 16%, situándose en una media nacional de 3,45 dólares.

El costo de la guerra en el surtidor

La escalada de precios no es menor. Economistas advierten que la situación podría empeorar tras el bloqueo parcial del Estrecho de Ormuz, lo que ha disparado el crudo Brent por encima de los 100 dólares por barril por primera vez en tres años.

Incremento: 47 centavos de dólar en siete días.

Contexto: El petróleo Texas (WTI) subió un 15% antes de la apertura de mercados este lunes.

Promesa oficial: El secretario de Energía, Chris Wright, aseguró que el alivio llegará en “cuestión de semanas” y no de meses.

“Hundimos toda su flota”: El balance militar

Para desviar la atención de la crisis económica doméstica, Trump destacó lo que considera un éxito militar sin precedentes. Según el mandatario, las fuerzas estadounidenses e israelíes habrían neutralizado la capacidad naval de Teherán.

“Lo bueno es que hundimos 44 de sus barcos, que es toda su flota”, recalcó el presidente, refiriéndose a los ataques contra la Armada de la República Islámica.

Por su parte, el secretario Wright minimizó las denuncias sobre la “asfixia” ambiental en Teherán provocada por los bombardeos a depósitos de combustible. “Unos pocos días de menor calidad del aire no son nada comparado con lo que el pueblo iraní ha sufrido bajo el régimen”, declaró el funcionario, marcando una línea dura frente a las consecuencias humanitarias de la ofensiva.