Resumen: Confirma una clara convergencia política e ideológica entre la Administración Trump y el entrante gobierno de la "Patria Milagro", augurando una estrecha colaboración continental en materia de seguridad, control fronterizo y relaciones económicas

«Fue un gran honor para mí respaldarlo»: Donald Trump felicita oficialmente a Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia

Minuto30.com .- El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, ha emitido un mensaje oficial de felicitación dirigido a Abelardo de la Espriella, tras confirmarse su victoria en las recientes elecciones presidenciales de Colombia.

A través de sus canales oficiales, el mandatario estadounidense reafirmó el respaldo que había brindado durante la campaña al candidato colombiano, a quien se refirió de manera entusiasta por su apodo, y destacó su firme intención de trabajar conjuntamente para fortalecer los lazos bilaterales.

Declaración oficial desde Estados Unidos

Consolidación de la agenda bilateral

El mensaje, publicado a las 3:21 p.m., hora del Este que es una hora más que en Colombia, resalta la visión de una alianza renovada y estratégica entre ambas naciones bajo esta nueva etapa política: "¡Felicitaciones a “El Tigre” (¡EL TIGRE!) Abelardo de la Espriella, el nuevo Presidente de Colombia! Fue un Gran Honor para mí respaldarlo, y espero con interés trabajar juntos para construir una relación poderosa entre Colombia y los Estados Unidos de América, que traerá nuevos niveles de Grandeza para ambos de nuestros Países!" — Presidente Donald J. Trump

Este pronunciamiento de alto nivel marca la consolidación del respaldo de la Casa Blanca al nuevo gobierno colombiano y se alinea orgánicamente con los movimientos diplomáticos registrados en las últimas horas:

Respaldo institucional: La felicitación presidencial se suma a la comunicación directa mantenida previamente con el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

Acuerdos migratorios tempranos: Refuerza los compromisos abordados durante la reunión en Bogotá con la figura política estadounidense Bernie Moreno, donde se establecieron posturas claras sobre el retorno seguro de solicitantes de asilo colombianos.

Afinidad estratégica: Confirma una clara convergencia política e ideológica entre la Administración Trump y el entrante gobierno de la «Patria Milagro», augurando una estrecha colaboración continental en materia de seguridad, control fronterizo y relaciones económicas.

Mensaje de Trump a Abelardo de La Espriella