Trump, el único expresidente vivo de Estados Unidos que no asistió al homenaje del 11S

El expresidente estadounidense Donald Trump fue el único de los exmandatarios vivos que hoy se ausentó de los actos de homenaje a las víctimas del 11 de septiembre en el vigésimo aniversario del atentado múltiple contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

Mientras que el presidente actual, Joe Biden, y sus predecesores Barack Obama y Bill Clinton acudieron con sus esposas a los actos de Nueva York, George W.Bush, presidente en el momento de aquellos atentados, estuvo presente junto con la vice presidenta actual, Kamala Harris, en los actos de Pensilvania, donde según la versión oficial los pasajeros obligaron a los terroristas a estrellar un cuarto avión en un descampado.

Solo Trump estuvo ausente y se limitó a emitir un comunicado en el que dedicó más frases a criticar la estrategia de su sucesor en Afganistán que a recordar a las víctimas y saludar el papel de policías, bomberos y rescatistas en aquellos días.

«También es un momento triste por la forma en que terminó la guerra contra aquellos que hicieron tanto daño a nuestro país», dijo en referencia a los talibanes, sin mencionar que fue su gobierno el que firmó un acuerdo de paz con los talibanes en Catar en febrero de 2020 que se considera ha allanado su victoria en el país asiático.

Trump recuerda que «trece grandes guerreros» estadounidenses junto a muchas otras víctimas murieron la pasada semana en un atentado en Kabul, y lamenta igualmente que «85.000 millones del mejor y más sofisticado equipamiento militar nos haya sido arrebatado sin disparar una sola bala», en referencia a toda la munición y pertrechos dejado atrás por las tropas estadounidenses al salir de Afganistán.

«El líder de nuestro país apareció como un estúpido, y eso nunca debe pasar. (Lo sucedido) fue consecuencia del mal planeamiento, increíble debilidad y líderes que nunca entendieron lo que estaba pasando. Este es el veinte aniversario de una guerra y debió ser un año de victoria, honor y fuerza, pero en lugar de eso Biden y su inepta administración se rindieron en la derrota», añade Bush.

«Seguiremos luchando para superar el embarazo que toda esta incompetencia nos causa. Pero no temáis: ¡América volverá de nuevo a ser grande!», concluye Trump en tono triunfal sin explicar en ningún momento su ausencia en los actos de hoy.

En una entrevista anoche con la cadena Fox TV, Trump afirmó que hoy visitaría la Zona Cero, pero aparentemente lo hará cuando haya terminado la ceremonia oficial. EFE.

Para leer más noticias internacionales, ingrese aquí.

Twenty years ago, nearly 3,000 lives were cut short by an unspeakable act of cowardice and hatred on 9/11. As a nation, we must never forget those we lost during one of the darkest moments in our history and the enduring pain of their families and loved ones.

— Joe Biden (@JoeBiden) September 11, 2021