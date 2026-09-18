Resumen: El presidente Donald J. Trump comunicó la firma de un acuerdo entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia que le otorga a Washington el control permanente sobre la seguridad. Las autoridades aclararon los verdaderos alcances del tratado, desmarcándose de las interpretaciones sobre una supuesta cesión de poder

Trump anuncia acuerdo histórico para el control permanente de la seguridad de EE. UU. en Groenlandia: Dinamarca aclara «un detallito»

Minuto30.com .- El presidente Donald J. Trump comunicó la firma de un acuerdo entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia que le otorga a Washington el control permanente sobre la seguridad y «todas las demás necesidades» de la isla ártica. Según el mandatario, este tratado de «vida infinita» no representará ningún costo para el país norteamericano.

Puntos clave del acuerdo estratégico

Presencia militar inmediata: Estados Unidos comenzará a desarrollar una amplia infraestructura militar en Groenlandia, trabajando en conjunto con la población local para su desarrollo y construcción.

Bloqueo a potencias rivales: Ningún adversario de EE. UU. podrá establecer bases, mantener presencia militar o realizar inversiones sensibles en el territorio ártico sin la autorización expresa y por escrito de Washington.

Capacidad de defensa perpetua: El tratado garantiza a EE. UU. la facultad absoluta e ilimitada de realizar las acciones necesarias para asegurar y defender tanto a Groenlandia como al territorio estadounidense.

Trump calificó la consolidación de este acuerdo como un «sueño hecho realidad». En su mensaje, destacó que durante más de 100 años los presidentes estadounidenses reconocieron la importancia estratégica de esta parcela de tierra, pero él ha sido el único en abordar y resolver la situación de manera definitiva y permanente.

El nuevo acuerdo ártico no cede el control político de la isla

Tras el anuncio de un nuevo pacto internacional de seguridad ártica, los gobiernos de Groenlandia y Dinamarca rechazaron de manera categórica que Estados Unidos haya adquirido el control político o territorial de la isla.

Las autoridades aclararon los verdaderos alcances del tratado, desmarcándose de las interpretaciones sobre una supuesta cesión de poder:

Soberanía intacta: A través de un comunicado conjunto, establecieron que el pacto busca exclusivamente fortalecer la seguridad estratégica en el Ártico y el Atlántico Norte, sin modificar en absoluto la actual soberanía territorial danesa.

Derecho a la autodeterminación: La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, enfatizaron que el texto del acuerdo reconoce expresamente el derecho del pueblo groenlandés a su autodeterminación.

Revisión legislativa: Los mandatarios precisaron que la implementación del pacto no es inmediata ni unilateral, ya que deberá someterse primero a los procedimientos parlamentarios correspondientes para su debida aprobación.