Resumen: En segunda vuelta, el candidato que contaba con el aval y todo el respaldo político de Trujillo en la región, sufrió una aplastante derrota frente a Abelardo de la Espriella.

Trujillo renuncia al Partido Conservador y a su curul para aspirar a la alcaldía de Itagüí

Minuto30.com .- El mapa político antioqueño sufre una fuerte sacudida. El senador Carlos Andrés Trujillo González ha presentado formalmente su renuncia a la militancia del Partido Conservador Colombiano y, por consiguiente, a su curul en el Senado de la República.

Aunque en su comunicación oficial argumenta motivos personales, en los pasillos políticos el objetivo es claro: Trujillo buscará regresar a la Alcaldía de Itagüí en el año 2027, cargo que ya ocupó en el pasado y desde donde construyó su fortín político.

La carta de renuncia: «Nuevos retos profesionales»

A través de un documento oficial dirigido a la doctora Orfa Patricia Monroy García, Secretaria General del Partido Conservador Colombiano, Trujillo formalizó su salida de la colectividad azul.

«Acudo a usted con el mayor de los respetos, de manifestar que a partir de la fecha RENUNCIO A LA MILITANCIA DEL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO. Lo anterior debido a nuevos retos de tipo profesional y personal que emprenderé en el inmediato futuro», señala la misiva.

El ahora exsenador cerró su carta agradeciendo al partido por las oportunidades brindadas y augurando éxitos en los futuros proyectos de la colectividad.

El regreso a Itagüí tras una «descalabrada» histórica

Si bien Trujillo apunta sus baterías hacia las elecciones locales de 2027, su renuncia llega en uno de sus momentos políticos más críticos. El anuncio se da justo después del estruendoso descalabro que sufrió su estructura en Itagüí durante las recientes elecciones presidenciales de segunda vuelta.

A pesar de que el municipio ha sido históricamente su bastión, los resultados demostraron que su maquinaria no fue suficiente. Iván Cepeda, el candidato que contaba con el aval y todo el respaldo político de Trujillo en la región, sufrió una aplastante derrota frente a Abelardo de la Espriella.

Los contundentes números en Itagüí:

Abelardo de la Espriella: 109.001 votos (64.86 %) — Una victoria arrasadora en territorio trujillista.

Iván Cepeda: 55.270 votos (32.89 %) — Una derrota que encendió las alarmas en el equipo del exsenador.

Esta dolorosa caída en las urnas aunado a los tiempos para no quedar inhabilitado en su proyecto futuro de la alcaldía, habrían sido los detonantes finales para que Trujillo decidiera soltar su curul en el Senado y regresar al territorio.

Su misión para 2027 será titánica: intentar recuperar el control absoluto de Itagüí y reconstruir una estructura política que, a juzgar por los recientes resultados, ha quedado seriamente debilitada.

Carlos Andrés Trujillo renuncia al senado y al Partido Conservador