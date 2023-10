Trudeau insiste en que Canadá no tiene aún pruebas sobre la autoría de la matanza en Gaza

in

Toronto (Canadá), 20 oct (EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, insistió este viernes en que Canadá todavía no tiene las pruebas suficientes para atribuir a Israel o grupos palestinos la masacre del Hospital Al Ahli de Gaza en el que murieron centenares de personas.

Trudeau declaró este viernes en una rueda de prensa que Canadá sigue trabajando con sus aliados para determinar "exactamente" lo sucedido en el hospital.

"La protección de la vida de civiles, ya sean los rehenes que retiene Hamás o los civiles en la Franja de Gaza, o donde sea, tiene que ser la prioridad", afirmó el gobernante canadiense.

Trudeau está sometido a una intensa presión por parte del opositor Partido Conservador de Canadá y organizaciones judías para que declare la autoría por parte de grupos palestinos de la matanza del hospital en el que se refugiaban centenares de desplazados por los bombardeos de Israel.

Tres influyentes organizaciones judías (B'nai Brith, Centre for Israel and Jewish Affairs, y el Centro de Amigos de Simon Wiesenthal) han publicado una declaración conjunta en la que acusan a Trudeau de apoyar la postura de Hamás al no responsabilizar a grupos palestinos de la masacre.

El primer ministro canadiense insistió en que "la pérdida de vidas inocentes es totalmente inaceptable" y que Canadá está trabajando para el fin de las hostilidades.

El jueves, Trudeau calificó de "premilinares" las pruebas presentadas por Israel sobre la autoría del ataque contra el Hospital Al Ahli de Gaza.

Por: EFE