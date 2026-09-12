Resumen: El Independiente Medellín sufrió un duro revés la noche de este sábado al perder 2-1 en su visita a la capital boyacense. Pese a la derrota, el equipo antioqueño se mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones.

Tropiezo del «Poderoso» en Tunja: Medellín cae 2-1 ante Boyacá Chicó y cede terreno en la Liga BetPlay

Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín dejó escapar puntos valiosos en su aspiración por consolidarse en el liderato de la Liga BetPlay. En el marco de la fecha 10 del torneo ‘Todos contra Todos’, el ‘Poderoso de la Montaña’ cayó derrotado frente al Boyacá Chicó en la fría noche de Tunja.

Los goles y el desarrollo del partido

El encuentro comenzó cuesta arriba para el cuadro rojo. Apenas a los 8 minutos de juego, Santiago Mera aprovechó una oportunidad y se encargó de abrir el marcador para los locales. Sin embargo, el Medellín logró asimilar el golpe, adelantó sus líneas y, sobre el minuto 27, encontró la igualdad gracias a una certera definición de Jeison Medina, enviando a los equipos al descanso con un justo y merecido 1-1.

Para la etapa complementaria, el partido se tornó disputado en el medio campo, pero el DIM volvió a verse sorprendido en defensa. En el minuto 69, Alejandro Maya apareció en el área para anotar el tanto que terminaría dándole la victoria definitiva por 2-1 al cuadro ajedrezado.

Expulsión y cierre del encuentro

La ilusión de rescatar un punto renació para el Medellín en el minuto 74, cuando el árbitro central le mostró la tarjeta roja al jugador local Sebastián Salazar. La expulsión se dio por doble amonestación luego de que Salazar cometiera una «infantil» falta sobre Martegani, infracción que se produjo justo en los pies del juez. A pesar de contar con un hombre de más durante el último cuarto de hora, el equipo antioqueño careció de la profundidad necesaria para conseguir el empate.

De momento, y a la espera de que se complete la jornada, el Medellín se ubica tercero en la tabla general con 15 puntos y Boyacá Chicó asciende al puesto 15 con 8 puntos.

Mientras el equipo pasa la página de esta derrota, la afición sigue a la expectativa de lo que será el inminente y muy esperado debut del goleador Jackson Martínez con la camiseta roja.