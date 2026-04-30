Resumen: En la Liga el rojo ocupa la décima casilla con 26 puntos, empatado en unidades con Independiente Santa Fe que se ubica octavo y el Deportivo Cali que es noveno. En Libertadores es tercer, por detrás de Flamengo y Estudiantes

¡Triunfo agónico en el Atanasio! El «Poderoso» vence a Cusco y respira en la Libertadores

Minuto30.com .- Deportivo Independiente Medellín sigue con vida en el sueño continental; en un partido sufrido y con un final no apto para cardíacos, el “Poderoso de la Montaña” logró su primera victoria en la fase de grupos de la Copa Libertadores al derrotar por la mínima diferencia a Cusco FC.

El desahogo del “Polaco”

Ante la mirada atenta de 15.671 espectadores que llegaron a las gradas del estadio Atanasio Girardot para alentar en una noche decisiva, el rojo paisa logró destrabar un partido complejo. Aunque el encuentro tuvo buenos pasajes y destellos de buen fútbol, no fue la presentación más brillante de la temporada para el equipo paisa.

Sin embargo, la insistencia dio sus frutos en el ocaso del encuentro. Corría el minuto 87 cuando el delantero Francisco “El Polaco” Fydriszewski desató la locura en el Coloso de la 74, marcando el agónico gol que le entregó los primeros tres puntos al Medellín en el certamen.

Posesión del balón: El DIM dominó la tenencia con un 57% frente al 43% del conjunto peruano.

Así quedó el Grupo A

Con esta vital victoria, el panorama del Deportivo Independiente Medellín en la Copa Libertadores toma un nuevo aire, manteniéndose en la pelea por la clasificación, especialmente tras el empate 1-1 entre Estudiantes y Flamengo en el otro duelo de la jornada.

1. Flamengo: 7 puntos

2. Estudiantes: 5 puntos

3. Independiente Medellín: 4 puntos

4. Cusco FC: 0 puntos

¡Ahora, a clasificar a los ocho!

Este triunfo internacional sirve como una inyección anímica fundamental para el Medellín, que este próximo sábado se jugará una “final” en la Liga BetPlay. El “Poderoso” tiene la obligación de salir con toda la garra ante Aguilas para meterse al codiciado grupo de los ocho.

Actualmente, el rojo ocupa la décima casilla con 26 puntos, empatado en unidades con Independiente Santa Fe que se ubica octavo y el Deportivo Cali que es noveno. La diferencia de gol será un factor relevante de desempate en esta dramática última fecha: el cuadro “cardenal” tiene +5, el cuadro “azucarero” tiene +4, mientras que el Medallo cuenta con +3, lo que lo obliga a buscar una victoria por un buen margen para asegurar su cupo a los cuadrangulares.