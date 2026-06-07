Tristeza tras conocerse la noticia del fallecimiento de Joaquín Alberto Zapata Gómez

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Resumen: Las honras fúnebres del señor Joaquín, tendrán lugar el día de mañana, lunes 8 de junio de 2026, a las 11:00 a.m. en la parroquia de San Joaquín

En las últimas horas, se dió a conocer la información que confirmó el fallecimiento del señor Joaquín Alberto Zapata Gómez, padre de la dirigente política, Elizabeth Zapata Mesa, y suegro del dirigente Conservador y expresidente del Senado Juan Diego Gómez Jiménez.

Desde Minuto30 expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia Zapata Gómez, a su esposa María Isabel, a sus hijas Elizabeth y Manuela, a sus yernos Juan Diego y Alejandro, a sus nietos, Pedro y Rosario, a sus allegados, amigos y personas cercanas.

Las honras fúnebres del señor Joaquín, tendrán lugar el día de mañana, lunes 8 de junio de 2026, a las 11:00 a.m. en la parroquia de San Joaquín, en el barrio Laureles de la ciudad de Medellín.

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Que el señor tenga en su santa gloria a don Joaquín, y que llene de fortaleza y resignación a toda su familia en estos duros momentos. (Q.E.P.D)