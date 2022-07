El triste momento que vivió el recordado niño venezolano de ‘La Voz Kids’

‘La voz Kids’ es el nuevo reality que llegará a las pantallas del Canal Caracol y esta nueva temporada viene con fuertes cambios en su producción. A su vez, se caracteriza por ser un programa que presenta las conmovedoras historias de vida de sus participantes.

Uno de esos casos que ha tocado el corazón de los seguidores de esta competencia musical es el de Jackson Barreto, el niño venezolano que logró superar las dificultades de la pobreza en su país para hacerse su propio camino en el mundo artístico, a pesar de que fue eliminado de ‘La Voz Kids’ tan solo a la primera batalla del concurso en el año 2021.

Un año después de estar en el centro de una controversia por su participación en el show de canto, el niño de 12 años ha vuelto a sufrir una dura situación familiar, que optó por compartir en sus redes sociales el pasado 16 de junio.

Se sabe que después de que la hermana de Jackson Barreto viviera complicaciones de salud debido a un grave padecimiento de diabetes, el menor dio a conocer que su hermana menor falleció a causa de esto.

La hermana del menor, conocido por participar en ‘La Voz Kids’ falleció.

«Hermanita, no hay palabras para expresar la tristeza que siente mi corazón al saber que ya no estarás más con nosotros. Aunque es muy fuerte, entiendo que no podemos juzgar las decisiones de Dios por muy duras que parezcan. Hoy estás en un mejor lugar, en ese lugar donde no sientes dolor. Sé que siempre me acompañarás y serás mi ángel en este plano terrenal. Trabajaré muy duro para que te sientas orgullosa de mi desde el cielo y te prometo cuidar y proteger siempre a nuestra familia. Te amo por siempre», escribió el menor de edad en su cuenta personal de Instagram.

Jackson Barreto, un año después de su paso por ‘La voz kids’, ha tenido el respaldo de Esther Molina, mujer que en su momento lo inscribió en el programa y que ahora es la representante artística del menor. Esta fue la situación que creó controversia alrededor del cantante de doce años.

