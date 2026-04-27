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    ¡Triste final! Adulto mayor murió en extrañas circunstancias cerca al Jardín Botánico

    Vecinos del barrio Sevilla y comerciantes de los alrededores del Jardín Botánico lo recuerdan, pues se le veía salir a realizar su rutina de caminata matutina por el sector.

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Triste final! Adulto mayor murió en extrañas circunstancias cerca al Jardín Botánico

    Resumen: Vecinos del barrio Sevilla y comerciantes de los alrededores del Jardín Botánico manifestaron que el señor era un rostro muy familiar: todas las mañanas, sagradamente alrededor de las 5:30 a.m., se le veía salir a realizar su rutina de caminata matutina por el sector.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un manto de tristeza y misterio cubrió la mañana de este lunes 27 de abril a los habitantes del barrio Sevilla y transeúntes del sector norte de Medellín. Un adulto mayor, muy reconocido en la zona por sus madrugadoras caminatas, falleció en plena vía pública tras desplomarse de manera repentina.

    Dado el sangriento escenario en el que fue hallado, el caso tuvo que ser asumido por las autoridades judiciales.

    Una caminata que terminó en tragedia

    Los hechos se registraron a primera hora de la mañana sobre la Carrera 51, entre las calles 76 y 73, en inmediaciones del Jardín Botánico, justo por el sector donde antiguamente funcionaba la reconocida ‘Bomba de los colores’.

    Según los relatos entregados por la ciudadanía, el hombre —de aproximadamente 80 años de edad— venía caminando por el sector cuando comenzó a tambalearse. Segundos después, perdió el equilibrio y cayó al piso, golpeándose fuertemente la cabeza contra el pavimento.

    Pese a que los transeúntes intentaron auxiliarlo de inmediato al ver la gran cantidad de sangre producto del impacto, el abuelo ya no presentaba signos vitales.

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    Solitario, pero muy conocido en Sevilla

    Vecinos del barrio Sevilla y comerciantes de los alrededores del Jardín Botánico manifestaron que el señor era un rostro muy familiar: todas las mañanas, sagradamente alrededor de las 5:30 a.m., se le veía salir a realizar su rutina de caminata matutina por el sector.

    Curiosamente, las autoridades lograron establecer de manera preliminar que, a pesar de ser tan conocido en esta zona del norte de la ciudad, el adulto mayor residía completamente solo en el barrio Boston de Medellín.

    Muerte por establecer: Medicina legal tiene la última palabra

    Al lugar de la emergencia llegó rápidamente una unidad de la Policía junto con un médico legista para atender la situación. Aunque la principal hipótesis de los vecinos apuntaba a que el hombre habría sufrido un infarto fulminante que le provocó el desmayo y la posterior caída, el profesional de la salud no pudo certificar el deceso en el lugar.

    Ante este panorama, la zona fue acordonada y las autoridades competentes realizaron la respectiva inspección técnica del cadáver. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde a través de la autopsia se determinarán las causas exactas que le arrebataron la vida a este reconocido caminante.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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