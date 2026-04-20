Resumen: El actor Patrick Muldoon falleció a los 57 años tras un ataque cardíaco en su residencia, causando impacto en la industria del entretenimiento. Recordado por su papel en Melrose Place y otras producciones de los años 90, desarrolló una carrera versátil en televisión, cine y música, consolidándose como un rostro familiar para varias generaciones.

Triste adiós a una estrella de los 90: muere el actor Patrick Muldoon, el inolvidable villano de ‘Melrose Place’

La industria del entretenimiento estadounidense despide a Patrick Muldoon, actor recordado por su participación en la televisión de los años 90, quien falleció el 19 de abril a los 57 años tras sufrir un ataque cardíaco repentino en su residencia en California.

De acuerdo con reportes divulgados por TMZ, el intérprete fue encontrado inconsciente en el baño de su vivienda por su pareja, luego de que pasara más tiempo del habitual sin responder. Aunque equipos de emergencia acudieron al lugar e intentaron reanimarlo, no fue posible salvarle la vida.

Su fallecimiento ha generado reacciones en distintos sectores de la industria, especialmente porque el actor se mantenía activo profesionalmente. Días antes había confirmado su participación en la película Kockroach, un proyecto en el que compartiría elenco con figuras reconocidas del cine internacional.

Un rostro emblemático de la televisión noventera

Nacido en California en 1968, Muldoon inició su carrera con apariciones en producciones televisivas como Who’s the Boss? y Saved by the Bell, donde comenzó a abrirse camino en la industria.

Posteriormente, su participación en Days of Our Lives le permitió ganar reconocimiento dentro del público estadounidense.

Sin embargo, su consolidación llegó con la serie Melrose Place, donde interpretó a Richard Hart, un personaje que se convirtió en uno de los antagonistas más recordados de la producción.

Gracias a este papel, Muldoon logró posicionarse como una figura frecuente del prime time y alcanzar visibilidad internacional, siendo identificado por audiencias que seguían de cerca las historias televisivas de la época.

Más allá de la actuación

A lo largo de su carrera, el actor también exploró otras facetas dentro del mundo del entretenimiento. Participó en cine con títulos como Starship Troopers, donde interpretó a Zander Barcalow, ampliando su presencia más allá de la televisión.

Además, incursionó en la producción cinematográfica y protagonizó proyectos como Badge of Honor, evidenciando su interés por el trabajo detrás de cámaras. En años recientes, continuó vinculado a la industria con participaciones en producciones como Arkansas y The Comeback Trail.

Paralelamente, desarrolló una faceta musical como cantante y guitarrista de la banda The Sleeping Masses, con la que también compuso canciones que llegaron a ser utilizadas en producciones audiovisuales.

Recuerdos tras su partida

Personas cercanas al actor compartieron mensajes que reflejan su personalidad fuera de las cámaras. Un amigo cercano, en declaraciones recogidas por Deadline, lo describió como alguien “infinitamente generoso, con su poesía, su humor y su inconfundible presencia”.

En ese mismo testimonio, se resaltó que “amaba por igual a los animales y a las personas, daba abrazos inolvidables y tenía la rara cualidad de hacer que los demás se sintiesen seguros y valorados”.

También lo recordaron como una persona “elegante, carismático, estaba lleno de vida y afrontaba cada día con un espíritu rockero que vivía al máximo”.

La muerte de Muldoon marca la partida de uno de los rostros más reconocibles de la televisión estadounidense de los años 90. Su trayectoria, que combinó actuación, producción y música, dejó una huella en distintas generaciones de espectadores que crecieron con sus personajes.