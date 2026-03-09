¡Triple lesión! Nacional confirma el duro dictamen médico de «Chicho» Arango

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El atacante antioqueño, quien quedó inconsciente en el césped durante varios segundos tras disputar un balón dividido, padece un triple diagnóstico que lo mantendrá alejado de las canchas por tiempo indefinido

Minuto30.com .- Lo que parecía un fuerte choque “de tr´´amite” de juego en el Estadio Cincuentenario terminó en un complejo cuadro clínico para una de las figuras de Atlético Nacional. Este lunes 9 de marzo, el departamento médico del club verdolaga emitió el reporte oficial sobre el estado de salud de Cristian “Chicho” Arango, tras el dramático momento vivido el pasado sábado ante Águilas Doradas.

El atacante antioqueño, quien quedó inconsciente en el césped durante varios segundos tras disputar un balón dividido, padece un triple diagnóstico que lo mantendrá alejado de las canchas por tiempo indefinido, reveló Noticias RCN.

El diagnóstico: Un “nocaut” en la cancha

Según el comunicado oficial del club, Arango presenta:

Fractura de nariz: Producto del impacto directo en el rostro.

Luxación de clavícula: Derivada de la fuerte caída tras perder el conocimiento.

Conmoción cerebral: La lesión más delicada, que obligó a activar de inmediato los protocolos internacionales de seguridad.

“Chicho Arango está bajo protocolos de FIFA por la conmoción cerebral que, por fortuna, no pasó a mayores. Se encuentra estable y bajo observación”, informó Atlético Nacional, aclarando que la evolución de los próximos días será determinante.

Protocolo FIFA: ¿Cuándo volverá el “Chicho”?

Debido a la conmoción cerebral, Nacional debe ser estricto con el protocolo de la FIFA, que exige un retorno gradual a la actividad para evitar daños neurológicos a largo plazo.

Por lo general, este protocolo impide cualquier contacto físico o competencia en un periodo mínimo de 6 a 10 días, dependiendo de la desaparición de los síntomas (mareos, cefaleas o visión borrosa).

A esto se suma el tratamiento para la luxación de clavícula, que suele requerir inmovilización, y la fractura nasal, que podría obligar al jugador a utilizar una máscara protectora en su regreso a los entrenamientos.