Texas se viste de tricolor: Colombia trabaja al máximo para los dos amistosos

Resumen: La Selección Colombia de Mayores ha intensificado su preparación en Texas con miras a los dos partidos amistosos de la actual Fecha FIFA contra México y Canadá. Bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, el equipo completó su primer entrenamiento con los 25 jugadores convocados presentes, enfocándose durante dos horas en ajustes tácticos fundamentales. El cuerpo técnico dividió al grupo para realizar ejercicios específicos centrados en la fase ofensiva, buscando potenciar la definición y el ataque antes de encarar el primer compromiso de la gira.
La Selección Colombia de Mayores vive un momento clave en su preparación de cara a los dos partidos amistosos que disputará en esta Fecha FIFA.
En la jornada de entrenamiento, el director técnico Néstor Lorenzo contó por primera vez con la totalidad del grupo, dirigiendo la sesión con los 25 jugadores convocados presentes en el campo.
El entrenamiento, que se extendió por dos horas, se enfocó primordialmente en realizar ajustes tácticos fundamentales para afrontar los desafíos que representan los duelos ante México y Canadá.
El cuerpo técnico intensificó el trabajo dividiendo a los futbolistas en dos grupos. Esta estrategia permitió que cada subgrupo realizara ejercicios específicos concentrados en la fase ofensiva, buscando potenciar la definición y el ataque.
Con el grupo completo y la mirada puesta en los compromisos internacionales, la concentración y el ritmo de trabajo se mantienen altos.
La Selección continuará su preparación en Texas este mismo jueves, 9 de octubre, ultimando detalles antes de encarar el primer amistoso de la gira.
Los aficionados esperan ver el resultado de estos ajustes tácticos en la cancha cuando el equipo salte a jugar sus partidos de fogueo.
Más noticias de Deporte
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.