La Selección Colombia de Mayores vive un momento clave en su preparación de cara a los dos partidos amistosos que disputará en esta Fecha FIFA.

En la jornada de entrenamiento, el director técnico Néstor Lorenzo contó por primera vez con la totalidad del grupo, dirigiendo la sesión con los 25 jugadores convocados presentes en el campo.

El entrenamiento, que se extendió por dos horas, se enfocó primordialmente en realizar ajustes tácticos fundamentales para afrontar los desafíos que representan los duelos ante México y Canadá.

Texas se viste de tricolor: Colombia trabaja al máximo para los dos amistosos

El cuerpo técnico intensificó el trabajo dividiendo a los futbolistas en dos grupos. Esta estrategia permitió que cada subgrupo realizara ejercicios específicos concentrados en la fase ofensiva, buscando potenciar la definición y el ataque.

Con el grupo completo y la mirada puesta en los compromisos internacionales, la concentración y el ritmo de trabajo se mantienen altos.

La Selección continuará su preparación en Texas este mismo jueves, 9 de octubre, ultimando detalles antes de encarar el primer amistoso de la gira.

Los aficionados esperan ver el resultado de estos ajustes tácticos en la cancha cuando el equipo salte a jugar sus partidos de fogueo.

