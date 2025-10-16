Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

“Arreglar este espacio en Tricentenario es un símbolo de la reconstrucción de Medellín”: Federico Gutiérrez

Con una inversión de $1.164 millones, la Administración Distrital de Medellín, liderada por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, entregó totalmente renovado el complejo deportivo del barrio Tricentenario, en la comuna 5-Castilla.

Las obras, que benefician a más de 2.300 usuarios mensuales, se centran en la recuperación de la cancha polideportiva y la de baloncesto, garantizando espacios más seguros, funcionales y duraderos para la comunidad.

El alcalde Gutiérrez destacó la importancia de estas adecuaciones, señalándolas como un paso fundamental en la recuperación de la ciudad.

«Arreglar este espacio en Tricentenario es un símbolo de la reconstrucción de Medellín, de lo que no puede volver a pasar, de cómo a Medellín se la robaron», afirmó el mandatario.

El mandatario distrital agregó que la renovación es una muestra de que «cuando la platica no se la roban, rinde».

Las intervenciones realizadas en el complejo deportivo incluyeron un mantenimiento exhaustivo.

Entre las obras estuvo la sustitución de cerramiento, revisión y reparación hidráulica de tuberías, nivelación de superficies, refuerzo estructural del concreto, instalación de nuevos pasamanos y mejoras en el sistema de alcantarillado.

Estos trabajos, según se explicó desde la Alcaldía de Medellín, buscan ofrecer condiciones óptimas para la práctica física y la recreación.

El alcalde enfatizó el impacto social del deporte, especialmente en la juventud. «Mucha alegría poderles entregar escenarios deportivos a niños, adultos y jóvenes, porque todo lo que pasa alrededor del deporte es bueno, todo”.

Visiblemente emocionado, Fico dijo además que el deporte “aleja a los niños de los malos hábitos, de los vicios; les da un proyecto de vida, les da estabilidad, les da no solo salud física, sino salud mental», manifestó.

La recuperación del complejo deportivo Tricentenario se enmarca dentro del Plan 282-25 de la Alcaldía de Medellín, que busca la recuperación de la infraestructura deportiva de la ciudad.

A la fecha, este plan ha logrado la intervención de 124 escenarios deportivos en toda Medellín, con una inversión que supera los $42.000 millones, impactando positivamente a unos 687.463 usuarios.

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 16, 2025

