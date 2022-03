‘Tributo Beatles’ llega al Teatro Pablo Tobón Uribe

in

Luego de un exitoso paso por Brasil y con la finalidad de dar a conocer su talento a nuevos públicos, la banda argentina ‘The Beetles’ planea llegar a Colombia para presentar su tributo a los Beatles, uno de los más icónicos grupos de rock en la historia de este género.

Joel, encargado de interpretar a Paul McCartney, comparte el éxito de este tributo que nació en 2008, gracias una selección que hizo un promotor de su país con aquellos músicos que mejor imitaran a cada integrante de la agrupación británica.

Llega Tributo Beatles a Medellín.

De hecho, según Joel , él y sus colegas «para esta gran coincidencia de vida fueron hospedados en el mismo hotel que la leyenda del rock y luego de compartir un rato con la banda que le acompañaba en aquel momento, el mismo Paul McCartney tuvo la oportunidad de escuchar esta banda tributo y con su opinión dejó en evidencia que lo hacen super bien» y con agrado hasta les autografió el instrumento de su doble. «Paul se acercó, me firmó el bajo y cuando me lo entregó me hizo un gesto para que lo guardara muy bien”.

Él no acostumbra firmar nada debido a los que se lucran de su firma. Este es el mejor gesto para que vayan a verlos y comprobar en Medellín que oirán un Tributo Homenaje a THE BEATLES en el Teatro Pablo Tobón Uribe, sábado 12 de marzo a las 8:00pm.

La cita entonces para todos los fanáticos Beatles en Medellín de todas las edades que quieran asistir.

