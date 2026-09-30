Tribunal ordena extinción de dominio sobre bienes valorados en $23.775 millones relacionados con el cantante Charlie Zaa

Resumen: Es precisamente en este cuarto patrón, el de la estructura financiera, donde converge la extinción de dominio a los bienes vinculados a Charlie Zaa
Minuto30.com .- La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá emitió un contundente fallo judicial que ordena la extinción de dominio sobre seis cuantiosos bienes vinculados a Carlos Alberto Sánchez Ramírez, reconocido en el ámbito artístico y musical como Charlie Zaa.
La decisión, que afecta un patrimonio avaluado en más de 23.775 millones de pesos, se fundamenta en las evidencias que apuntan al presunto origen ilícito de los recursos utilizados para el desarrollo de dichos predios, dineros que provendrían de las redes de financiación ilegal y lavado de activos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Este pronunciamiento patrimonial se produce en el marco de una macro-sentencia judicial mucho más amplia que, de manera paralela, condenó a diez exintegrantes de esa estructura paramilitar por la comisión de crímenes de lesa humanidad perpetrados a lo largo y ancho del departamento entre los años 2001 y 2005.
De acuerdo con el expediente analizado por la magistratura y el rastreo financiero presentado por la Fiscalía General de la Nación, los detalles de la incautación patrimonial se estructuran en los siguientes puntos clave:
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Ubicación y naturaleza de los bienes: Las propiedades cobijadas por la decisión judicial se encuentran ubicadas en jurisdicciones de Ibagué, Guamo, Lérida y San Luis (Tolima), así como en Girardot (Cundinamarca). Entre los inmuebles destacan la Hacienda Guamal, vastos lotes de terreno y las edificaciones e instalaciones relacionadas con el denominado Centro Comercial Oasis.
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Testimonios y la hipótesis del testaferrato: La investigación logró determinar que el artista y otros particulares presuntamente habrían actuado prestando sus nombres para el ocultamiento de bienes. El testimonio fundamental fue aportado por Indalecio José Sánchez Jaramillo, alias ‘Fredy’, exintegrante del Bloque Tolima, quien declaró bajo juramento que el predio correspondiente al centro comercial Oasis pertenecía realmente al fallecido comandante paramilitar Diego José Martínez Goyeneche, conocido con el alias de ‘Daniel’.
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Trazabilidad de los recursos financieros: Durante el proceso, la jurisdicción transicional estableció una diferencia técnica determinante. Si bien la defensa de los afectados logró acreditar legalmente el origen de los dineros con los que se compraron algunos lotes de terreno en sus etapas iniciales, no existió manera de justificar lícita ni contablemente el flujo de capital multimillonario inyectado a posteriori para adelantar construcciones, grandes obras civiles y los respectivos procesos de licenciamiento inmobiliario.
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Fondo de Reparación: El avalúo total de estas propiedades supera los 23.775 millones de pesos, recursos que, en virtud de la Ley de Justicia y Paz, pasarán a ser administrados por el Estado para fortalecer el fondo destinado a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en el centro del país.
Condenas penales y desmantelamiento de la estructura paramilitar
Más allá de la arista patrimonial que involucra al cantante, el fallo del Tribunal Superior de Bogotá representa un hito en el esclarecimiento de la verdad judicial. La sentencia profirió duras penas, que en la jurisdicción ordinaria alcanzan hasta los 40 años de prisión (y entre 16 y 25 años para otros implicados), contra diez hombres que sembraron el terror en la región.
Los condenados fueron identificados como: Arnulfo Rico Tafur, Eduardo Alexánder Carvajal Rodas, Indalecio José Sánchez Jaramillo, Diego Hernán Vera Roldán, José Albeiro García Zambrano, Benjamín Barreto Rojas, José Wilton Bedoya Rayo, Misael Villalba Veloza, Óscar Oviedo Rodríguez y Leonardo Lozano.
La Sala de Justicia y Paz documentó exhaustivamente el accionar de este grupo, demostrando que sus crímenes no fueron hechos aislados, sino que respondieron a políticas sistemáticas de agresión contra la población civil. El impacto de esta violencia se resume en las siguientes cifras y patrones:
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Zonas de injerencia: El tribunal acreditó afectaciones en al menos 18 municipios, abarcando territorios como Ibagué, Chaparral, Ataco, Cajamarca, Coyaima, Dolores, El Espinal, Guamo, Honda, Lérida, Líbano, Natagaima, Ortega, Prado, Purificación, Saldaña, San Luis y Valle de San Juan.
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Graves infracciones al DIH: El expediente logró documentar 29 hechos de violencia focalizada, 181 desgarradores casos de desaparición forzada y 112 eventos de desplazamiento forzado. Los magistrados calificaron unánimemente estas conductas como violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos.
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Patrones de macrocriminalidad: La justicia identificó cuatro métodos específicos bajo los cuales operó el Bloque Tolima: 1) Homicidios selectivos y masacres para sembrar terror; 2) Desaparición forzada para eliminar sin rastro; 3) Desplazamiento forzado para el control territorial y el despojo; y 4) Complejos mecanismos de financiación criminal.
Es precisamente en este cuarto patrón, el de la estructura financiera, donde converge la extinción de dominio a los bienes vinculados a Charlie Zaa. Esta decisión ratifica la imperiosa necesidad de la justicia transicional de perseguir no solo a los gatilleros y autores materiales de las masacres, sino de desarticular de raíz las sofisticadas redes de lavado de activos y testaferrato que inyectaron el capital necesario para sostener la maquinaria de guerra de las Autodefensas Unidas de Colombia.
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