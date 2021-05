¡Atención! Tribunal ordena al Gobierno entregar contratos de compra de vacunas Covid

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio a conocer en la tarde de este viernes 21 de mayo que ordenó al Gobierno Nacional -pero directamente a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres -UNGRD-, entregar en tres días los contratos de compra para el suministro de las vacunas contra el Covid-19.

Lo anterior, debido a que el Tribunal conoció que la UNGRD «negó el acceso a la información relacionada con los contratos para el suministro de vacunas para el SARS II o COVID-19, señalando que esta era reservada por tratarse de un asunto diplomático y de negociaciones, así como de salud pública.».

En ese contexto, el Tribunal señaló que «se trata de Derechos Humanos protegidos en el bloque de constitucionalidad relacionados con el acceso a la información (…) Las reservas invocadas no eran aplicables por cuanto la etapa de negociación ya culminó y los contratos ya se habían suscrito con las farmacéuticas; no hay información sensible ni relacionada con propiedad intelectual ni que ponga en peligro la salud pública», además «que las cláusulas contractuales que establecen una confidencialidad de ese tipo son inaplicables en los países que se fundan en un Estado Constitucional de Derecho».

De esta manera, el Tribunal le ordena a la UNGRD entregar dentro de los tres días siguientes a la notificación, esta información.

Aquí el comunicado del Tribunal al Gobierno Nacional:

Lee aquí el comunicado del presidente del @tacundinamarca, @LUISGORTEGON, sobre la sentencia de la información reservada en las negociaciones de las vacunas contra el Covid-19. 👇 pic.twitter.com/ZRzLue1IeW — Tribunal Adtvo. de Cundinamarca (@tacundinamarca) May 21, 2021

