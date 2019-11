Tribunal en El Salvador insiste en que tocar los genitales de una niña no es delito “porque se hizo sobre la ropa”

Tras el polémico fallo de la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador, que exonera parcialmente al magistrado de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Jaime Escalante, quien es acusado de tocarle los genitales a una niña, se conoció la resolución completa de la decisión donde se argumentó que dicho tocamiento no se consideraba delito “porque se hizo sobre la ropa”.

En el documento de 22 páginas la Cámara detalla los hechos acontecimientos y los Artículos en los que se basaron para fallar a favor del magistrado, determinando que “no hubo delito” sino una falta menor en la acción ejecutada por éste contra una niña de 10 años.

En el punto 2.15 de la resolución se detalla que “de acuerdo a los hechos que han sido transcritos, este Tribunal advierte que la exposición fáctica hace referencia a que un sujeto tocó a la víctima en sus partes genitales, sobre la ropa y mientras se encontraba jugando en la acera frente a la casa de habitación de una de sus familiares. Así se corrobora de la información aportada por la víctima en el Anticipo de Prueba, que fue inmediado por este Tribunal”.

Continuando en el punto 2.16 con las razones por las que según la Cámara el magistrado no cometió ningún delito: “si analizamos tanto la exposición fáctica como la Declaración Anticipada de la víctima, podemos concluir que ambas se hace referencia a que los hechos -el tocamiento- se produjeron de forma instantánea y no se aprecia en ninguno de los relatos que haya mediado la violencia en ninguna de sus manifestaciones para que los tocamientos se produjeran; aunque si bien, por tratarse de una víctima menor de edad, este requisito no es indispensable, pero sí un elemento a considerar, pues de acuerdo al marco fáctico, el sujeto se valió de la sorpresa o estado de descuido en que la víctima se encontraba para la realización de la acción”.

Finalmente en el apartado 2.18 se especifica que las características principales del tocamiento fue que “se llevó a cabo de forma instantánea y que se realizó sobre la ropa”.

Dicho documento fue recibido por la Fiscalía de El Salvador, quienes indicaron que lo analizarán y prepararán una apelación que deberá ser presentada en los próximos días.

Por su parte el presidente, Nayib Bukele, afirmó en su cuenta de Twitter que esta resolución “da asco, aparte de la injuticia a la víctima, sientan un precedente nefasto. Abren las puertas para la proliferación de este delito y cualquiera argumentará la jurisprudencia aberrante emitida por esa cámara”.

Perdónenme el francés, pero que asco da esta resolución. Aparte de la injusticia a la víctima, sientan un precedente nefasto. Abren la puerta para la proliferación de este delito y cualquiera argumentará la jurisprudencia aberrante emitida por esa cámara.#TocarNiñasSíEsDelito https://t.co/QD30GO6UZs — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 7, 2019