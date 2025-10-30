Trevor Marcos desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Trevor Marcos Oliveira, de 32 años, desapareció el 28 de octubre de 2025 en el Barrio Guayabal, conocido también como El Bolo, en Medellín, Antioquia. Al momento de su desaparición, vestía una chaqueta impermeable verde militar, gorra roja, pantalón de dril beige y tenis de tela negros.

Entre sus señas particulares se destacan un tatuaje en la espalda con “LETRAS CHINAS” y cicatrices en la muñeca izquierda y el cuello.

En cuanto a sus características físicas, Trevor tiene contextura mediana, piel trigueña, cabello corto, ondulado y castaño claro, rostro rectangular, nariz achatada, ojos pequeños y negros, boca y labios medianos, y barba poblada, completa y corta.

