Tres partidos de alto interés en Colombia se cumplirán este martes, casi en simultáneo

Minuto30.com- Los amantes al fútbol en Colombia parecen tener garantizado ‘el parche’ para la noche de este martes.

Tres juegos que despiertan alto interés y en los que de hecho estarán en acción varios de los equipos que aglutinan gran porción de hinchas en el país, se realizarán casi de manera simultánea.

No en vano esta noche los tres principales estadios de Colombia tendrán fútbol y se pronostica que en todos ellos el espectáculo está garantizado.

El Atanasio Girardot albergará a partir de las 7:30 p.m. el partido de la primera fecha del grupo H de la Copa Libertadores entre el Deportivo Independiente Medellín y Libertad de Paraguay. Se espera que alrededor de 30.000 espectadores se den cita en el Atanasio para ver en acción al ‘Poderoso’.

Entre tanto, el Estadio Pascual Guerrero acogerá en idéntico horario, el compromiso del Grupo E del certamen continental entre América de Cali y Gremio de Brasil. Este encuentro despierta un alto interés en territorio vallecaucano y podría decirse que incluso en todo Colombia, pues marcará el regreso de los ‘Diablos Rojos’ a la Libertadores, tras once años de ausencia.

Por su parte, Millonarios e Independiente Santa Fe se medirán a partir de las 7:40 p.m. en el Estadio El Campín, en el cierre de la fecha 7 de la Liga local. Si bien este encuentro no tiene la relevancia de los dos anteriores, seguramente un alto número de colombianos, y en particular los hinchas de los clubes en acción no querrán perderselo.

Este juego se torna trascendental para el ‘Albiazul’, que se ubica en los últimos lugares de la tabla de posiciones y por ende tiene en la cuerda floja a su entrenador, aunque también para el ‘Expreso Rojo’, que con un triunfo por amplio margen podría asumir el liderato del escalafón y de paso generar una crisis en el rival de turno.