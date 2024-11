Tres mujeres contagiadas con VIH tras someterse a tratamientos «faciales vampiro»

Resumen: Tres mujeres contrajeron VIH después de someterse a tratamientos faciales 'vampiro' en un spa médico no autorizado en Nuevo México en 2018, según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La investigación reveló preocupantes prácticas de seguridad e higiene en el spa, incluyendo el almacenamiento inadecuado de sangre y jeringas sin envolver junto a alimentos. El "Facial Vampiro" implica extraer sangre del paciente, separar y luego inyectar plasma rico en plaquetas en el rostro, promocionado por sus supuestos beneficios rejuvenecedores. A pesar de su popularidad, los expertos advierten sobre los riesgos, especialmente en instalaciones no autorizadas o con personal no capacitado. Aunque celebridades como Kim Kardashian han contribuido a su popularidad, este caso destaca la importancia de buscar tratamientos faciales en instalaciones médicas reguladas y con personal cualificado.