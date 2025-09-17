¡Tres motos, un bus y un carro particular! Aparatoso choque múltiple en la Loma de Robledo

Resumen: Las autoridades de tránsito se encuentran en el lugar para gestionar la movilidad y restablecer el flujo vehicular.

Minuto30.com .- Un choque múltiple en el sector Robledo de Medellín, en la Carrera 89 con Calle 65, ha dejado una persona lesionada y ha provocado una fuerte congestión vehicular.

El incidente, que se registró a las 8:03 p.m., involucró a un bus, un automóvil y tres motocicletas.

Según versiones extraoficiales, la persona herida sufrió un trauma en el miembro inferior y fue atendida por los servicios de emergencia. Las autoridades de tránsito se encuentran en el lugar para gestionar la movilidad y restablecer el flujo vehicular.

Se recomienda a los conductores tomar vías alternas para evitar el represamiento en la zona.

