A cinco días de posesionarse en evento protocolario y a cuatro de comenzar funciones oficialmente, el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro no ha podido nombrar a todos los líderes de su gabinete. Todavía hay tres ministerios sin ministros, dos de ellos enredados y uno sin ni siquiera una persona nombrada. Se trata de MinTIC, MinJusticia y MinCiencia.

Durante las últimas horas se conoció que Mery Janneth Gutiérrez, la mujer que iba a ser la Ministra de las TIC, no puede posesionarse en el cargo. Aunque no es un pronunciamiento oficial, la razón por la que no podría recibir la batuta de esa cartera, se debe a posibles conflictos de intereses, ya que Gutiérrez tiene una demanda en contra del Estado.

“Ella no se va a posesionar hoy. Cuándo se posesione o cómo lo haga, es una decisión del presidente. El resorte de los ministros es decisión suya y él está evaluando y estudiando todas sus decisiones. A mí no me corresponde usurpar sus decisiones”, manifestó el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Mauricio Lizcano, en entrevista con la W Radio.

Por otra parte, Néstor Osuna, Ministro de Justicia designado por el nuevo mandatario de los colombianos, solicitó una semana más para solucionar unos asuntos académicos que tiene pendientes y luego asumir el cargo. Y finalmente para el Ministerio de Ciencias, el presidente Petro aún no ha nombrado quien lo ocupe.