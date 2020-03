Tres jugadores de Nacional acechan a los goleadores de la Liga I

Minuto30.com- Los líderes de la tabla de goleadores de la Liga BetPlay I-2020 se quedaron desde hace varias jornadas estancados en cinco goles.

En la octava fecha del campeonato, Michael Rangel no tuvo la oportunidad de ampliar su cuota de anotaciones debido a que Alexandre Guimaraes no lo incluyó en el equipo que enfrentó al Once Caldas, pues decidió reservarlo para la Copa Libertadores.

Tampoco pudo anotar Diego Valdés, quien se fue en blanco en el partido entre el conjunto ‘Verdolaga’ y Santa Fe, en el que de hecho salió expulsado sobre el minuto 70, lo que por consiguiente le impedirá jugar el próximo compromiso del campeonato.

Como es natural el estancamiento de los líderes ha permitido que se acreciente el pelotón de los persecutores, entre los que sobresale la presencia de tres jugadores de Atlético Nacional, con cuatro goles cada uno.

Gustavo Torres, quien ayer fue titular en El Campín luego de varias jornadas sin jugar, pero igual se fue en blanco; Jefferson Duque, que en el clásico antioqueño aumentó su cuota; y Andrés ‘El Riflecito’ Andrade, quien logró doblete en Bogotá, son los integrantes del ‘Verde’ que acechan a Rangel y a Valdés.