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Resumen: Tres hombres fueron hallados muertos en la vereda Portugal, zona rural de Abejorral. La Policía confirmó que las víctimas habrían sido atacadas con arma de fuego y señaló que una posible relación con actividades de microtráfico está entre las hipótesis que se investigan. Las autoridades adelantan la inspección de los cuerpos y trabajan en su identificación, mientras la Fiscalía busca esclarecer el móvil y determinar quiénes estarían detrás del crimen.

Tres hombres fueron asesinados en zona rural de Abejorral: investigan posible vínculo con el microtráfico

Un triple homicidio mantiene la atención de las autoridades en Abejorral, luego de que tres hombres fueran encontrados muertos en la vereda Portugal, ubicada en el área rural de este municipio del Oriente antioqueño.

El caso fue conocido este viernes 7 de agosto y motivó el desplazamiento de unidades de la Policía Nacional y del laboratorio móvil de criminalística hasta el sector, situado aproximadamente a una hora del casco urbano. Allí se adelantan las diligencias para establecer las identidades de las víctimas y reconstruir las circunstancias del ataque.

Policía confirmó el hallazgo de los tres cuerpos

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, confirmó el reporte sobre las tres personas muertas en la vereda Portugal.

“Efectivamente tenemos el reporte de tres personas que fueron halladas sin vida en la vereda Portugal”, señaló el oficial.

El coronel explicó que el laboratorio móvil de criminalística realizaba la inspección técnica de los cadáveres y que aún estaba pendiente establecer las edades de los fallecidos.

Microtráfico, entre las hipótesis que se investigan

Aunque todavía no existe una conclusión sobre el motivo del crimen, la Policía mencionó preliminarmente una posible relación con actividades de microtráfico.

El comandante señaló que se busca establecer “posiblemente o al parecer, temas de microtráfico”, por lo que esta hipótesis deberá ser verificada durante el proceso.

También se han conocido referencias sobre presuntas disputas entre estructuras criminales en sectores rurales de Abejorral. Sin embargo, las autoridades no han confirmado que esas posibles confrontaciones estén relacionadas con el asesinato de los tres hombres.

Una mujer habría pedido ayuda para buscar a su hijo

Entre las versiones que han trascendido alrededor del caso está la de una mujer que habría acudido previamente a la estación de Policía para solicitar ayuda en la búsqueda de su hijo, quien estaría desaparecido.

Posteriormente, según esta versión, la mujer habría llegado hasta la vereda Portugal y encontrado los cuerpos.

Este relato no ha sido confirmado oficialmente. Tampoco se ha establecido que alguno de los fallecidos corresponda al hombre cuya búsqueda habría sido reportada, por lo que las circunstancias de este episodio deberán ser verificadas.

CORPADES alertó por la situación de seguridad

La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES) también se refirió al caso y manifestó preocupación por las condiciones de seguridad en Abejorral y otros sectores de la región.

A través de sus canales oficiales, CORPADES señaló:

«Hoy viernes 7 de agosto en la vereda Portugal mantiene en alerta máxima a Abejorral, tras una nueva masacre en la que tres personas de sexo masculino fueron asesinadas con arma de fuego. La situación ocurre en un contexto de creciente deterioro del orden público en este municipio y en la región, un riesgo que organizaciones como @corpades habíamos advertido previamente por la persistencia de fenómenos de violencia en la zona.»

#Atención | #Masacre en #Abejorral, oriente de #Antioquia. Hoy viernes 7 de agosto en la vereda #Portugal mantiene en alerta máxima a #Abejorral, tras la una nueva masacre en la que tres personas de sexo masculino fueron asesinadas con arma de fuego. La situación ocurre en un… pic.twitter.com/WwjaeMUEyG — CORPADES 🇨🇴🇵🇸🕊️ (@corpades) August 7, 2026

El pronunciamiento corresponde a la apreciación de la organización sobre el contexto de seguridad de la zona y no establece quiénes serían los responsables del triple homicidio ni confirma un vínculo entre las situaciones mencionadas y este caso.

Fiscalía y Policía adelantan la investigación

La Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación continúan con las actuaciones para esclarecer el triple homicidio, identificar a los responsables y establecer el móvil.

Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con el hecho.

En la zona rural también han circulado reportes sobre posibles limitaciones para la movilidad, en medio de la preocupación generada tras el hallazgo de los cuerpos. Esta situación deberá ser precisada por las autoridades.

Las diligencias continúan en Abejorral mientras se espera que los resultados de la investigación permitan determinar la identidad de las víctimas, las circunstancias del ataque y la posible relación del crimen con las hipótesis que actualmente son materia de verificación.