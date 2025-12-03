El triatlón colombiano inició su participación en los XX Juegos Bolivarianos 2025 con una destacada actuación en la Playa Agua Dulce, cosechando tres medallas de bronce en las competencias individuales y por parejas.

Los protagonistas de esta jornada inaugural, celebrada el miércoles 3 de diciembre, fueron Carolina Velásquez, Carlos Quinchará y Valentina Álvarez, quienes subieron al podio en un día lleno de emoción y esfuerzo. Las pruebas consistieron en 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie.

En la rama femenina, María Carolina Velásquez se erigió como la principal figura al adjudicarse la medalla de bronce en la prueba individual, completando el exigente recorrido en un tiempo de 1 hora con 59 segundos. Sus parciales fueron 10:29 en natación, 32:00 en ciclismo y 17:26 en la carrera a pie.

En esta misma competencia, sus compañeras Valentina Álvarez y Valentina Villa terminaron en las posiciones séptima y duodécima, respectivamente. La performance de Velásquez y Álvarez fue crucial para el siguiente logro del día.

Tres bronces en el debut del triatlón colombiano en los XX Juegos Bolivarianos

El éxito continuó en la rama masculina gracias a Carlos Quinchará, quien también se colgó el bronce individual con un tiempo final de 55 minutos y 26 segundos, destacándose en un recorrido idéntico al de las damas.

Quinchará logró parciales de 9:29 en el agua, 29:04 sobre la bicicleta y 15:45 a pie. Su compañero, Juan José Giraldo, terminó en la undécima posición con un acumulado de 58:02. Estos resultados individuales también sirvieron para la clasificación de la prueba por parejas.

Finalmente, el equipo nacional selló su jornada con un tercer metal de bronce en la competencia por parejas femenina, gracias a la dupla de Carolina Velásquez y Valentina Álvarez, quedando solo por detrás de Venezuela y Chile.

Por su parte, la pareja masculina conformada por Carlos Quinchará y Juan José Giraldo finalizó en la cuarta posición. Las emociones del triatlón continuarán el próximo viernes 5 de diciembre con la prueba de relevos mixtos, donde Colombia buscará seguir sumando medallas.

Más noticias de Deporte