Todo comenzó con un tweet aparentemente inofensivo por Valeria Giraldo «Nunca me dejen dejarme convencer de hacerme un diseño de sonrisa, gracias» posteó en su cuenta.

Nunca me dejen dejarme convencer de hacerme un diseño de sonrisa, gracias — VALERIA GIRALDO TORO | La Miss (@valeriagiraldot) June 9, 2023

No pasó mucho tiempo en que Aida Victoria Merlano respondiera su tweet de manera tajante y hasta agresiva: » ME TIENES MAMADA. Hablas mal de mí y sabes perfectamente con quien, se te ha ido el like a tweets donde me echan mierda y no es la primera vez que me tiras una indirecta. Veámonos y me dices de frente cuál es tu problema conmigo, ¿O lo vas a negar como la morronga que eres?»

ME TIENES MAMADA. Hablas mal de mí y sabes perfectamente con quien, se te ha ido el like a tweets donde me echan mierda y no es la primera vez que me tiras una indirecta. Veámonos y me dices de frente cuál es tu problema conmigo, ¿O lo vas a negar como la morronga que eres? — AIDA VICTORIA (@aidavictoriam) June 9, 2023

Hace pocos minutos Valeria publicó un video, lo que sería su posible respuesta al mensaje de la influenciadora:

Aida Victoria Merlano ha aclarado que sus choques con Valeria no se trata de temas relacionados con hombres o romances.

