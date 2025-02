¡Tremendo junte! Billboard y Go Far Internacional se unen para abrirle puertas en la música a más talento local

Resumen: BILLBOARD COLOMBIA y GO FAR INTERNACIONAL han formalizado una alianza estratégica para fortalecer la industria musical en Colombia. Esta colaboración busca generar nuevas oportunidades para los artistas, consolidar el desarrollo del sector y proyectar el talento colombiano a nivel global. GO FAR INTERNACIONAL, con su experiencia en la industria, y BILLBOARD, reconocido mundialmente por sus rankings musicales, prometen iniciativas innovadoras para apoyar a los artistas nacionales y promover la música colombiana internacionalmente.