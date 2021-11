La cantante Jennifer López está pasando por uno de los mejores momentos de su vida. A sus 52 años la artista tiene tiempo para crear su línea de maquillaje, entrenar diariamente para verse espectacular, pasar tiempo de calidad con sus hijos y con su nueva pareja, el actor Ben Affleck .

Después de que se supo de que ambos estaban manteniendo una relación, vemos a JLo muy feliz. Hace pocos días se volvió viral en las redes sociales un video donde los vemos protagonizando una escena muy romántica.

En las imágenes se ve a los famosos muy románticos, abrazándose y dándose un apasionado beso, segundos antes de que JLo se suba al avión privado.

