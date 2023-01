Un video se ha vuelto tendencia en las redes sociales por la forma como una mujer se alteró al ver que el pedido que había hecho en un reconocido restaurante, llegara sin las ‘papas a la francesa’.

El clip, publicado en TikTok por el usuario @cristiangomez929, ya alcanza más de 800 mil reproducciones y, aunque muchos critican la forma como la mujer grita desde la barra, también encontró solidaridad de ‘clientes’ en las redes sociales.

La mujer, sobre la que no se conoce la identidad, solo gritaba “me da mis papas”, mientras el personal de seguridad del restaurante le pedía que se calmara.

Sin embargo nada la frenaba y con más fuerza gritaba, “me da mis papas, es que me está diciendo que yo no pedí una papas y me las da, me las da, me las da”, insistía la mujer.

Del otro lado de la barra los empleados miraban entre asustados y extrañados el airado reclamo de la mujer, que trataba de arrojarles lo que se encontraba, la molestia de la dama era evidente.

La mujer no se quedó sola en su lucha, mientras subía el todo de la voz reclamando las papas, los demás comensales, entre broma y solidaridad, armaron una barra, ‘como las del estadio’, y en coro gritaban “papas, papas, papas”.

De inmediato las redes explotaron, pero aunque muchos esperaban unas redes llenas de ofensas o críticas a la mujer, la reacción fue inesperada. @MARCK escribió “apoyo 100% como es posible que no le dan las papas xd (risas)”.

Pero la usuaria de la misma red social @PaoPineda fue más allá al señalar que “yo sé que depronto se salió un poco de control, pero es que esas papás no debieron ser muy baratas para que no se las den yo las pediría…”.

Otros incluso se remitieron a la historia para intentar explicar el suceso, fue el caso de @EL ELVIN quien señaló: “pero si en Colombia nos agarramos por un florero, porque no!! por unas papas!!”.

Al final, todos los usuarios de TikTok, se hicieron la misma pregunta del usuario @Esteban Hernández quien recogió en su duda la inquietud de muchos “Le dieron sus papas o no? NECESITAMOS SABER” (sic).

Sin embargo la pregunta sobre el final de la historia se quedó sin respuesta por parte del autor del video.

