Travis Kelce pide que le bajen el furor a Taylor Swift ya que los medios y la NFL se están distrayendo del campo de fuego.

En el último episodio del podcast «New Heights» con Jason y Travis Kelce, el primero hermano del jugador de la NFL, le pidió una opinión con la premisa «alejándote del amor o sentimiento que le tengas a Taylor Swift, qué opinas de lo qué está pasando». Inmediatamente, el jugador de los Kansas City Chiefs se despachó que no está feliz con el manejo mediático que la National Football League (NFL) y medios deportivos entre otros están haciendo. En los últimos partidos, las cámaras de noticieros y circuito cerrado de los estadios en las transmisiones oficiales, se centraron el Taylor Swift en varios momentos y no en el campo donde está la acción. La similitud con el baloncesto quedó en evidencia pues Travis Kelce dijo: «Seguro que se están exagerando un poco, especialmente en mi situación. [Pero] creo que solo están tratando de divertirse con eso».

