Resumen: La justicia condenó a dos hombres a penas superiores a 16 años de prisión por su participación en homicidios ocurridos en distintos barrios de Cali durante 2025. Los sentenciados aceptaron los cargos y fueron hallados responsables de delitos agravados relacionados con ataques armados que dejaron dos mujeres muertas y una persona herida. Las sentencias quedaron en firme y no se otorgaron beneficios judiciales.

¡Tras las rejas! Más de 16 años de cárcel para los los asesinos de dos mujeres en Cali

La justicia impuso condenas de hasta 17 años de prisión contra dos hombres hallados responsables de graves delitos contra la vida, cometidos en distintos hechos violentos registrados en Cali durante 2025. Las sentencias fueron obtenidas por la Fiscalía General de la Nación y ya quedaron en firme, sin que los jueces concedieran beneficios judiciales a los condenados.

De acuerdo con el ente acusador, los hechos dejaron como saldo tres personas atacadas con arma de fuego: dos mujeres que perdieron la vida y un hombre que logró sobrevivir gracias a la rápida atención médica recibida tras resultar herido.

Uno de los casos corresponde a Harold Perlaza, quien fue condenado a 16 años y 9 meses de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido el 19 de enero de 2025 en el barrio Pízamos I. En el mismo ataque, el hermano de la víctima también fue impactado por disparos, pero logró recuperarse tras ser trasladado oportunamente a un centro asistencial. La investigación determinó que el ataque fue sorpresivo y se produjo mientras las víctimas compartían con otras personas.

El segundo fallo judicial recayó sobre José Luis Varela, sentenciado a 17 años de prisión por el asesinato de una mujer ocurrido el 26 de julio de 2025 en el barrio Chiminangos II. Según las autoridades, el crimen se registró en una vía pública, cuando la víctima se encontraba conversando con otra persona.

En ambos procesos, los implicados aceptaron los cargos de manera libre y voluntaria, con el acompañamiento de sus abogados. Los jueces los declararon responsables, según su participación individual, por delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego, todas las conductas agravadas.

Las autoridades reiteraron que estos fallos hacen parte de las acciones judiciales orientadas a esclarecer hechos violentos y garantizar justicia para las víctimas de delitos contra la vida en la capital del Valle del Cauca.