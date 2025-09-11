Tras las huellas del asesino de Charlie Kirk: un joven con entrenamiento

Charlie Kirk en el momento que fue impactado por un disparo en una Universidad de Utah. Capturas de video

Minuto30.com .- Las autoridades de Estados Unidos se encuentran en una intensa cacería para dar con el paradero del asesino de Charlie Kirk. El activista conservador y aliado de Donald Trump fue víctima de un ataque armado en la Universidad del Valle de Utah, un suceso que ha conmocionado al país.

Aunque se han publicado videos del tiroteo, las autoridades han decidido no difundir imágenes del asesino mientras continúa la investigación.

Según el FBI, el asesino es un joven universitario que ya fue rastreado desde antes de entrar a la universidad, por lo que su captura podría darse en las próximas horas. Las autoridades, con el apoyo de la policía local, se encuentran realizando un operativo de búsqueda «casa por casa» en un vecindario cercano a la universidad, en un intento por dar con el paradero del responsable. Además se conoció que para atacar a Charlie Kirk se utilizó un arma de largo alcance.

Aunque la policía ya ha detenido a dos personas para interrogarlas, las mismas han sido liberadas tras confirmar que no tienen relación con el crimen. El FBI ha pedido a la ciudadanía que, en caso de tener información, videos o fotos del incidente, se los haga llegar a las autoridades para que sean tenidos en cuenta en la investigación.

El asesinato de Charlie Kirk, que se dio en medio de un evento político, ha generado una ola de reacciones en el mundo político. El expresidente Donald Trump calificó el suceso como un «acto de terrorismo» y pidió oraciones por su aliado. Por su parte, el gobernador de Utah, Spencer Cox, calificó el ataque como «un asesinato político», un término que ha sido repetido por varios medios de comunicación.

