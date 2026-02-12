La emoción del ciclismo europeo regresa a las pantallas colombianas con la décima edición del Tour de la Provence. Foto: Tomada de X @TourProvenceOFF / Créditos al autor

Tras las huellas de Nairo y Sosa: Colombia se alista para una nueva edición del Tour de la Provence

La emoción del ciclismo europeo regresa a las pantallas colombianas con la décima edición del Tour de la Provence, una competencia de categoría 2.1 UCI que guarda una conexión especial con el país.

Esta prueba, que en años anteriores consagró como campeones a figuras nacionales como Nairo Quintana e Iván Ramiro Sosa, se llevará a cabo entre el 13 y el 15 de febrero.

La afición cafetera podrá seguir cada kilómetro de las tres etapas en vivo a través de la señal del canal Claro Sports, además de su plataforma de streaming en YouTube y la aplicación Claro video.

El recorrido de este año promete espectáculo desde su inicio en un escenario icónico del deporte francés: la explanada del Orange Vélodrome en Marsella.

La primera jornada consistirá en un trazado de 168 kilómetros que mezclará el entorno urbano con carreteras sinuosas y pequeños ascensos antes de finalizar en Saint-Victoret.

La transmisión para Colombia iniciará el viernes 13 de febrero a las 8:00 a.m., permitiendo a los madrugadores disfrutar del arranque de la temporada francesa.

La segunda fracción, programada para el sábado 14 de febrero a las 8:30 a.m., es la denominada “etapa reina”.

Con un trayecto de 179 kilómetros entre Forcalquier y la Montagne de Lure, esta jornada marca el esperado regreso de una llegada en alto que no se veía en la competencia desde 2022.

La ascensión final, caracterizada por su longitud y regularidad, será el terreno ideal para que los escaladores puros y los aspirantes al título general demuestren su condición física y definan gran parte de la clasificación.

Para el cierre del domingo 15 de febrero, también a las 8:30 a.m., el pelotón enfrentará el reto más largo con 210 kilómetros entre Rognac y Arles.

Tras atravesar las regiones del Luberon y las Alpilles, la ruta se adentrará en zonas llanas pero peligrosamente expuestas al viento en la Camarga.

Dependiendo de las condiciones climáticas, esta etapa final podría decidirse mediante un sprint masivo o una escapada seleccionada, cerrando así tres días de intensa actividad ciclística.

La calidad del pelotón está garantizada con la participación de 16 equipos, incluyendo cinco de categoría World Tour.

Entre los grandes favoritos al título destacan el británico Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek), ganador del Giro de Italia 2020; el escalador francés Guillaume Martin (Groupama–FDJ United) y el español Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), quien finalizó cuarto en el Tour de Francia 2024.

Con este cartel de estrellas, el Tour de la Provence se consolida como una cita imperdible para los seguidores del deporte de las bielas en Colombia.

