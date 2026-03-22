Resumen: ‘Yako’ fue el encargado de la logística de alto nivel. Su rol fue determinante para que el plan pasara de una intención a una ejecución real

Tras la pista de alias «Yako»: El enlace clave entre los sicarios y la «Segunda Marquetalia» que sigue libre

Minuto30.com .- La investigación por el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha emitido una nueva orden de captura de alta prioridad. Las autoridades buscan a Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yako’, señalado como el articulador que permitió la conexión entre los autores materiales y los determinadores en Venezuela.

El “puente” hacia la frontera/h3>

Según las revelaciones de la revista Semana, basadas en el testimonio de alias ‘El Viejo’, ‘Yako’ fue el encargado de la logística de alto nivel. Su rol fue determinante para que el plan pasara de una intención a una ejecución real:

El Contacto: Localizó a alias ‘El Viejo’ meses antes del crimen.

La Cumbre en Venezuela: Trasladó personalmente a los reclutadores hasta la frontera para reunirse con alias ‘El Zarco Aldinever’, cabecilla de la Segunda Marquetalia.

La Logística: En dicha reunión se definieron la cadena de mando, los pagos y los canales de comunicación encriptados.

Orden “De los de arriba”: Un contrato de mil millones

El expediente judicial revela la frialdad con la que se pactó el magnicidio. El testigo estrella aseguró que la orden fue tajante: el atentado contra Uribe Turbay debía ejecutarse “sí o sí”.

El pago: Se ofreció una suma cercana a los $1.000 millones de pesos por el asesinato.

Fondo de reserva: Se destinaron recursos adicionales para sobornos y para asegurar que no hubiera filtraciones a la inteligencia colombiana.

El organigrama del atentado

La arquitectura criminal detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay ha sido plenamente identificada por las autoridades, revelando una cadena de mando que inicia en la cúpula de la Segunda Marquetalia. En la cima del organigrama aparece alias ‘El Zarco’ como el presunto determinador desde la clandestinidad en Venezuela, seguido por el eslabón clave de la operación, alias ‘Yako’, quien actuó como enlace y articulador logístico y es actualmente buscado mediante una nueva orden de captura.

El entramado se completa con alias ‘El Viejo’, quien funge como reclutador de campo y testigo estrella del caso, y alias ‘El Costeño’, encargado de la captación del menor de edad que ejecutó el crimen; estos dos últimos ya capturados y el viejo incluso ya está condenado, permitiendo cerrar el cerco sobre esta estructura que pactó el atentado por una suma cercana a los mil millones de pesos.

De compareciente de la JEP a presunto articulador de magnicidio

El perfil de Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yako’, agrava la controversia judicial en torno al crimen de Miguel Uribe Turbay. Se ha confirmado que Téllez es un excombatiente de las FARC que se acogió al Acuerdo de Paz y que, incluso, compareció formalmente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en mayo de 2022.

Su presunta participación en este atentado, apenas cuatro años después de su paso por la justicia transicional, confirmaría su retorno a las armas y su integración a la disidencia liderada por Iván Márquez. Este antecedente no solo activaría su expulsión inmediata de la JEP, sino que lo pone en la mira de la justicia ordinaria como un desertor que utilizó los beneficios de la paz para reincidir en delitos de altísimo impacto nacional.

El fallido intento en Villa Amalia

Se conoció que el plan original no era asesinarlo en el punto donde ocurrió el crimen. La estructura criminal intentó ejecutar el ataque inicialmente en el sector de Villa Amalia, localidad de Engativá en el noroccidente de Bogotá, pero la inasistencia del candidato frustró el operativo.

Fue entonces cuando ‘Yako’ y los coordinadores reconfiguraron la logística hasta concretar el magnicidio en Bogotá.