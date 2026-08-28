El cuerpo del Rey Harald fue llevado hasta el Palacio Real de Oslo, donde recibirá Honores de Estado. Captura de video

Resumen: El monarca falleció en la madrugada de este viernes tras permanecer una semana hospitalizado por una afección en la sangre. Su hijo lo acompañó en sus últimos momentos, mientras el país decreta luto nacional.

Tras la muerte del rey Harald V de Noruega: el príncipe heredero asume el trono como Haakon VIII

Minuto30.com .- La Casa Real de Noruega confirmó el sensible fallecimiento del rey Harald V, quien perdió la vida en la madrugada de este viernes 28 de agosto tras no superar las complicaciones derivadas de una afección sanguínea que lo mantuvo hospitalizado durante la última semana.

Al momento de su deceso, el monarca estuvo acompañado por el príncipe heredero Haakon, quien automáticamente asume la corona y pasará a reinar bajo el nombre de Haakon VIII.

Alerta máxima en el gobierno

La gravedad en el estado de salud del longevo monarca ya era de conocimiento público y estatal desde el jueves. Ante el inminente y fatal desenlace, todos los altos funcionarios del gobierno noruego habían suspendido de manera urgente sus agendas y actividades fuera del país para concentrarse en los protocolos de sucesión y luto.

Según detallaron fuentes oficiales, la reina consorte Sonia y la princesa Mette-Marit se encontraban descansando en el momento exacto en que se produjo el fallecimiento, tras haber acompañado al rey en extenuantes jornadas previas en el centro médico.

Poco se ha visto a la hija mayor del Rey, la Princesa Marta Luisa, pues se encuentra acompañando a su esposo, el chamán Durek, quien hace pocos días recibió un trasplante de riñón.

Honores en el Palacio Real

Como parte de los actos fúnebres de Estado, el cuerpo del fallecido monarca fue trasladado al imponente Palacio Real de Oslo.

Allí, bajo un estricto protocolo de Estado y ante la mirada de una nación en luto, se le rendirán los primeros honores oficiales antes de dar paso a los funerales reales que reunirán a líderes y miembros de la realeza de toda Europa.