Tras la impactante y fuerte lesión que sufrió, Yulián Gómez reveló que pensó en no jugar más al fútbol

Después de vencer a Millonarios el pasado sábado en el Atanasio, Independiente Medellín quedó con una sensación agridulce debido a la impactante y fuerte lesión que sufrió su jugador Yulián Gómez.

Gómez hizo contacto con un rival y esto le provocó la fuerte lesión en uno de sus tobillos que logró conmocionar al fútbol nacional por las imágenes de la jugada, que reveló en Múnera Eastman, lo hizo hasta dudar del hecho de seguir jugando al fútbol profesional.

“Al principio no fue fácil, pero los compañeros y la hinchada me han brindado un apoyo impresionante, eso me ha servido mucho para ir evolucionando (…) Pensé de todo en el momento, pensé en no volver a jugar más, pero son cosas que pasan en el fútbol”, aseguró el jugador en el medio citado.

Además, el jugador reveló que tal y como le información desde el cuerpo médico del equipo, la operación se le practicará entre esta semana y la próxima, resaltando que tendrá que pasar entre 3 a 4 meses por fuera de las canchas.