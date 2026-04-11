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Resumen: Fico no dudó en calificar a Petro de "mentiroso patológico" y "mitómano", utilizando el popular adagio antioqueño "tras de gordo, hinchado"

¡«Tras de gordo, hinchado»! Fico le dice a Petro por el colapso de la salud en Medellín

Minuto30.com .- El sistema de salud en Antioquia se convirtió este fin de semana en el epicentro de un explosivo enfrentamiento verbal y político entre el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, y el presidente de la República, Gustavo Petro. La controversia, que escaló rápidamente en la red social X, dejó en evidencia el inminente colapso de las salas de urgencias y el cierre de servicios vitales en la ciudad.

La tensión inició la noche del viernes 10 de abril, cuando Gutiérrez lanzó una alerta máxima sobre el estado de la red hospitalaria, y detonó este sábado tras un fuerte cruce de acusaciones directas.

1. La alerta inicial: “El sistema está tocando fondo”

El alcalde Gutiérrez encendió las alarmas denunciando que los servicios de urgencias en Medellín están operando entre un 150% y un 250% de su capacidad. Además, confirmó una noticia alarmante para los pacientes cardiovasculares:

Cierre de servicios: Clínicas de alta complejidad como Alma Máter y Cardiovid suspendieron su atención debido a la falta de pagos por parte de la Nueva EPS y la ADRES.

El reclamo: Fico calificó la situación como una “crisis humanitaria” y responsabilizó directamente al Gobierno Nacional por las muertes que esta negligencia pueda ocasionar, pidiendo la intervención urgente de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía.

2. La respuesta de Petro: El debate de las quejas

Ante la dura acusación, el presidente Gustavo Petro respondió el sábado por la mañana, intentando desviar la responsabilidad hacia las administraciones locales y las EPS no intervenidas.

“Más bien usted respóndame, señor Fico, por qué el indicador de quejas por mal servicio sobre el número de usuarios es más alto en Sura, no intervenida, y en Savia salud que en Nueva EPS”, trinó el mandatario.

3. El contragolpe de Fico: “Estás matando a la gente”

La respuesta del presidente provocó la reacción más dura que se le ha leído al alcalde de Medellín, quien no dudó en calificar a Petro de “mentiroso patológico” y “mitómano”, utilizando el popular adagio antioqueño “tras de gordo, hinchado”.

En su defensa, Gutiérrez desmintió los argumentos del presidente con datos precisos sobre la intervención estatal:

El caso Savia Salud: El alcalde le recordó a Petro que Savia Salud sí está intervenida por su propio gobierno desde 2023, y argumentó que es precisamente por esa intervención estatal que los indicadores de mal servicio se han disparado. “Todo lo que cae en tus manos, se desvanece”, sentenció.

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Corrupción en Nueva EPS: Gutiérrez denunció que el actual interventor de la Nueva EPS nombrado por el Gobierno tiene denuncias por corrupción en Cali, augurando un futuro oscuro para la entidad.

Soporte local: El alcalde finalizó asegurando que la Alcaldía de Medellín ha tenido que sostener la red pública de salud con recursos propios para “soportar el desastre” generado por la Nación.

La realidad es que miles de pacientes en Medellín se encuentran hoy en el limbo. El cierre de servicios especializados en Cardiovid y Alma Máter representa un riesgo inminente y letal para usuarios que requieren tratamientos de alta complejidad que no pueden ser suspendidos ni un solo día.

Cruces de trinos en X

Urgente ‼️

El sistema de salud está tocando fondo.

La gente se está muriendo por falta de atención. Lo que está pasando con la salud en Medellín y Colombia es gravísimo. Servicios de Urgencias entre en 150% y el 250% de su capacidad, hospitales cerrando servicios y miles de… pic.twitter.com/atoxhnF8N4 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 11, 2026