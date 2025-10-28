Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Desde antes de las 11 de la mañana, la Estación San Antonio se vio afectada por un panal de abejas que obligó a restringir la operación por más de dos horas.

¡Tras ser «atacada» por un Panal de Abejas! La línea B ya opera con normalidad

Minuto30.com .- ¡Alivio en el Metro de Medellín! El servicio en la Línea B ha vuelto a operar con normalidad luego de que una inusual emergencia biológica interrumpiera la jornada de este martes.

Desde antes de las 11 de la mañana, la Estación San Antonio se vio afectada por un panal de abejas que obligó a restringir la operación por más de dos horas.

Una Semana de Complicaciones Insólitas:

Este incidente con las abejas se suma a una racha de complicaciones que ha enfrentado el sistema de transporte:

Línea A: El servicio se interrumpió por casi una semana debido a una grave socavación que afectó el tramo entre Poblado y Aguacatala.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Lunes Negro: Apenas el lunes, cuando se restablecía el servicio en su totalidad, la Estación Hospital de la Línea A registró una afectación por «persona en la vía».

Martes de Insectos: Hoy, la protagonista fue la Línea B, que tuvo que operar parcialmente entre Cisneros y San Javier mientras Bomberos Medellín atendía el panal.

¡La Recomendación Viral!

Ante esta seguidilla de incidentes —desde fallas geológicas hasta «ataques» de insectos—, la recomendación entre los usuarios es clara: ¡al Metro de Medellín le urge un «bañito de ruda» para espantar las malas vibras!