El rescate de Nayarit duró más de 7 horas; rescatistas salvadoreños lograron la hazaña. Capturas de video

Resumen: ¡Una heroína! La rescatista que ingresó a las ruinas, logró hacer el contacto médico y ejecutó la extracción: Heidy Yaneth Aguilar Morales, licenciada en Enfermería y miembro vital del equipo médico del Grupo USAR de El Salvador

¡Tras 7 horas de angustia! Rescatistas salvadoreños sacan con vida a mujer de los escombros

Minuto30.com .- Las intensas labores de búsqueda siguen arrojando historias de esperanza pura en medio de la tragedia. Tras un agónico operativo a contrarreloj, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó el exitoso rescate de Nayarit Colmenare, una mujer de 39 años que quedó sepultada bajo los escombros de un edificio colapsado.

Medicina bajo las ruinas: una maniobra extrema

El rescate de Nayarit, quien se encontraba en el sexto piso al momento del colapso, requirió más de siete horas de trabajo ininterrumpido. Debido a la gravedad del derrumbe, la paciente fue hallada en una condición de salud muy delicada.

Para garantizar su supervivencia antes de poder liberarla por completo, el equipo de rescate logró una verdadera hazaña médica en pleno terreno inestable:

Contacto vital: Los especialistas lograron abrirse paso hasta establecer contacto visual directo con la víctima.

Estabilización intravenosa: En un espacio confinado, el equipo médico logró canalizarle una vena para comenzar a administrarle líquidos y estabilizarla mientras las máquinas y los rescatistas seguían rompiendo el concreto.

¡Hemos rescatado a Nayarit! Ahora a luchar para estabilizarla. Dios, permite que podamos salvarle la vida. https://t.co/wADpImjFSB pic.twitter.com/4yAuovqW8R — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 27, 2026

El rostro del heroísmo salvadoreño

Minutos después de pedir oraciones por su rescate, el mandatario anunció al mundo que Nayarit finalmente había sido extraída de los escombros y trasladada para luchar por su estabilización.

El milagroso operativo tuvo una protagonista indiscutible. Bukele dedicó un espacio especial para rendir homenaje a la rescatista que ingresó a las ruinas, logró hacer el contacto médico y ejecutó la extracción: Heidy Yaneth Aguilar Morales, licenciada en Enfermería y miembro vital del equipo médico del Grupo USAR de El Salvador.

«Orgullo de mujer salvadoreña», expresó Bukele a través de sus redes sociales, destacando el valor, la técnica y la humanidad de la enfermera que, arriesgando su propia vida, logró arrebatarle a la tragedia la vida de otra persona.