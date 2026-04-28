Resumen: Transportadores suspenden rutas hacia Cauca y Nariño por inseguridad en vías, aumentando el riesgo de desabastecimiento.

¡Se frenó todo! Transportadores paran rutas al sur del país por ola de violencia y miedo en carreteras

La decisión de los transportadores de suspender sus recorridos hacia varias zonas del suroccidente del país encendió las alertas sobre el impacto que la situación de orden público podría generar en el abastecimiento y la economía regional.

La medida se da en medio de una creciente preocupación por los constantes hechos de violencia e inseguridad en corredores estratégicos.

De acuerdo con un pronunciamiento oficial del gremio de carga, los transportadores optaron por detener temporalmente sus operaciones hacia municipios como Jamundí y departamentos como Cauca y Nariño, al considerar que no existen condiciones mínimas que garanticen su seguridad.

La determinación se mantendrá hasta que las autoridades implementen medidas efectivas que reduzcan los riesgos en la zona.

Según el sector, los incidentes en carretera son recurrentes y afectan tanto a los conductores como a los vehículos y la mercancía transportada. Entre las situaciones reportadas se incluyen robos, presencia de artefactos explosivos y acciones de grupos armados ilegales, especialmente en tramos de la vía Panamericana, considerada uno de los corredores más importantes del país.

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Uno de los puntos señalados como críticos es el sector de Timba, ubicado entre el Valle del Cauca y el Cauca, donde se han registrado varios casos de hurto de camiones y carga.

Desde el gremio aseguran que esta problemática ha ido en aumento, generando preocupación entre los empresarios del transporte que evalúan la viabilidad de continuar operando en la región.

La situación también ha puesto sobre la mesa el riesgo de desabastecimiento en zonas del sur del país, teniendo en cuenta que gran parte de productos esenciales, como alimentos y combustibles, dependen del transporte terrestre.

Mientras tanto, las autoridades mantienen operativos en los corredores viales para intentar garantizar la seguridad, aunque los transportadores insisten en que se requieren acciones más contundentes para restablecer la confianza y reactivar el servicio.

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