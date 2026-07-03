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    «Transparencia y seriedad»: La advertencia de José Manuel Restrepo al iniciar el empalme presidencial

    Restrepo Abondano dejó clara la postura con la que su equipo técnico asume este proceso frente a las entidades que entregan el mando

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto: José Manuel Restrepo Abondano, vicepresidente electo
    «Transparencia y seriedad»: La advertencia de José Manuel Restrepo al iniciar el empalme presidencial

    Resumen: Con este anuncio, arranca formalmente el conteo regresivo para el cambio de mando. Se espera que en los próximos días este comité emita los primeros reportes sobre los hallazgos y el estado real en que se recibe la administración pública del país.

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    Minuto30.com .- El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, lidera desde hoy el Comité de Empalme Anticorrupción, marcando una línea de exigencia innegociable para la transición hacia el nuevo gobierno.

    El proceso de transición gubernamental ha dado su primer gran paso institucional. A través de sus canales oficiales, Restrepo Abondano anunció formalmente la instalación de lo que el equipo entrante ha denominado el Comité de Empalme Anticorrupción.

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    Foto: José Manuel Restrepo Abondano, vicepresidente electo

    Las claves de la transición

    El inicio de estas reuniones con las diferentes carteras del Estado marca la hoja de ruta de la nueva administración. A juzgar por las declaraciones de Restrepo, las prioridades establecidas son:

    Auditoría rigurosa: La denominación del comité envía un mensaje directo sobre la lupa que se pondrá sobre los contratos, la ejecución presupuestal y los balances del gobierno saliente.

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    Foto: José Manuel Restrepo Abondano, vicepresidente electo

    Exigencia técnica: Se advierte que cada mesa de empalme deberá entregar la información financiera y administrativa con total veracidad.

    Visión de gobierno: Se reafirma el concepto de la #PatriaMilagro como el eje central de la narrativa y la acción política del nuevo mandato, buscando proyectar confianza ciudadana desde el día cero.

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    Foto: José Manuel Restrepo Abondano, vicepresidente electo

    El mensaje oficial

    En su declaración pública, Restrepo dejó clara la postura con la que su equipo técnico asume este proceso frente a las entidades que entregan el mando:

    «La instalación del Comité de #EmpalmeAnticorrupción es el primer paso en la construcción de la #PatriaMilagro. Esperamos que las reuniones que hoy inician se rijan en un criterio de transparencia y seriedad, porque eso es lo que requieren los colombianos.»

    Con este anuncio, arranca formalmente el conteo regresivo para el cambio de mando. Se espera que en los próximos días este comité emita los primeros reportes sobre los hallazgos y el estado real en que se recibe la administración pública del país.

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    Foto: José Manuel Restrepo Abondano, vicepresidente electo

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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