Transmilenio empieza a estudiar su aumento de tarifa para 2026 ¡Quedaría carito!

Minuto30.com .- Aunque la cifra aún no es oficial, la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, confirmó que el posible aumento del pasaje del sistema de transporte en Bogotá se discutirá a partir de este 25 de noviembre dentro del proyecto de presupuesto para 2026.

La propuesta incluida por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán en el Proyecto de Presupuesto Distrital, presentado al Concejo de Bogotá, contempla un ajuste de $250 pesos. De aprobarse, esto elevaría la tarifa actual de $3.200 a $3.450 por viaje, lo que representa un incremento del 7,8%.

Este posible ajuste, explicó la gerente, responde a tres factores principales: el aumento constante de los costos operacionales del sistema, el inminente incremento del salario mínimo en 2026 y la subida del valor de los energéticos utilizados por los vehículos.

Es importante recordar que la tarifa de TransMilenio se unificó en $3.200 para todos los servicios (troncales, zonales y TransMiCable) el 18 de enero de 2025. Además, en el último año se extendió el tiempo de transbordos gratuitos a 125 minutos y se implementaron subsidios para adultos mayores y personas con discapacidad.

