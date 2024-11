“Esta semana de encuentros con la población en el Litoral Pacífico tiene que ver con cimentar el plan del gobierno nacional, en conjunto con la gente, para construir otra economía”, inició diciendo el presidente Gustavo Petro en su primera intervención de la jornada ‘Gobierno con el Pueblo’ en esta región.

El Jefe de Estado precisó que este plan requiere inversiones fuertes que movilicen la energía, el agua, la potencialidad popular, los proyectos que permitan producir con éxito opciones de vida para las comunidades, por ejemplo, a partir del coco, del camarón, de las maderas.

“Pero tenemos que desarrollarlas con ustedes y tenemos tres años. Porque después de esto, entonces, toca elegir otro gobierno progresista para que podamos profundizar esto, porque doscientos años de olvido no se solucionan en cuatro años, pero hay que comenzar ya y a profundidad”, sostuvo.

Resaltó que el plan de transformación del territorio del Litoral Pacífico del Gobierno del Cambio se debe concebir como CONPES territoriales que sean vinculantes.

“Si vamos a transformar el territorio, eso tiene que ponerse en escrito, en papel y con norma vinculante, que es lo que llaman los CONPES, si no queda como discurso”, indicó.

Y agregó: “Es como la conclusión, poner en un papel con norma vinculante que incluso compromete recursos de más allá del gobierno, en lo que se llaman las vigencias futuras, ya habrá que pelear (para que se aprueben), igual las pueden tumbar, pero es la forma como se va transformando un Estado en función de las necesidades de la gente”.

Poder para la gente

Ante líderes de las comunidades indígenas del piedemonte y la costa pacífica nariñense, con quienes se reunió en el municipio de Tumaco, el mandatario resaltó la importancia de la participación popular.

“En la transformación del territorio del Litoral Pacífico, en concreto del nariñense, pero también hay que hablar del caucano y de Chocó y de Buenaventura, en ese territorio la gente debe tener poder. El gobierno tiene que ayudar a entregar el poder a la gente. Esa es una conducta que tenemos que desarrollar mental, sicológica y cotidianamente, porque eso es parte de lo que aquí queremos hacer”, recalcó.

Dijo que se trata de entregarle poder a la población y con la población llevar a una transformación fundamental de la economía territorial, “de tal manera que podamos salir de lo ilícito, que trae violencia, y construir cosas lícitas, que traen paz”.

Subrayó que, en este contexto, el papel del Estado es hacer las obras fundamentales del territorio, siguiendo las orientaciones de la gente.

“Yo no quiero dar las lecciones de cuáles obras, porque a eso precisamente hemos venido aquí, para que aparezca esa agenda con la participación de la gente misma”, declaró.

Construir una nueva economía

De acuerdo con el presidente Petro, la superación de la violencia en el Pacífico colombiano se basa en salir de la economía ilícita y “construir otra que dé prosperidad”.

Resaltó que esta estrategia va más allá de la simple sustitución de cultivos ilícitos, que no brinda una solución integral.

“La solución completa es construir una economía próspera. Una economía próspera no es darle solamente una plata a un campesino” y dejarlo solo a él y a su familia, dijo.

Manifestó que la transformación de la economía de un territorio como el Litoral Pacífico la “tiene que hacer el Estado con toda la población del territorio y no solamente con un individuo”.

La paz en el Pacífico es la paz para el país

En su intervención, el Jefe de Estado hizo énfasis en que todos los esfuerzos del Gobierno Nacional en el Pacífico están enfocados al logro de la paz, que redundarán en la paz de todo el país.

“Si en el Litoral Pacífico no se construye la paz, no se construyó en ninguna parte del país. Es aquí donde se resuelve o no, en donde se avanza o no. Si aquí no se hace la construcción de la paz, no la podemos hacer en ninguna parte, seríamos demagogos”, concluyó el Presidente de la República.

La jornada

En la jornada ‘Gobierno con el Pueblo’, el Presidente Gustavo Petro, la Vicepresidenta Francia Márquez, ministros, directores de entidades y altos funcionarios del Gobierno del Cambio sostienen encuentros con gobernadores, alcaldes, líderes y comunidades para articular soluciones a los problemas que enfrentan en sus territorios y dar a conocer las acciones que ya se han tomado para el Litoral.

La jornada se inició el lunes 22 y concluirá el sábado 27 de enero e incluye los municipios de López de Micay, Timbiquí y Guapi (Cauca), Tumaco, El Charco y Barbacoas (Nariño) y Quibdó e Istmina (Chocó).

