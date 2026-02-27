Menú Últimas noticias
    ¡Tranquilos! La quincena está asegurada con Bancolombia: sus 522 oficinas abren este sábado

    Los usuarios bancolombia podrán acceder a servicios habituales en caso de que no pudieran gestionar por la App

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: La medida busca que los clientes puedan realizar transacciones, trámites y resolver dudas que quedaron pendientes debido a los problemas técnicos reportados recientemente

    Minuto30.com .- Tras una semana marcada por intermitencias en sus plataformas digitales, Bancolombia anunció una jornada nacional de atención presencial este sábado 28 de febrero.

    La medida busca que los clientes puedan realizar transacciones, trámites y resolver dudas que quedaron pendientes debido a los problemas técnicos reportados recientemente.

    Horarios de atención para este sábado

    La entidad financiera habilitará su red completa de oficinas bajo los siguientes horarios especiales:

    En Bogotá: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

    Resto del país: De 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

    “Sabemos que esta semana no fue fácil y que muchos de nuestros clientes no pudieron hacer sus trámites. Por eso, abrimos nuestras 522 oficinas en todo el país para atenderlos. Sin excusas, seguimos avanzando”, manifestó el banco a través de un comunicado oficial.

    ¿Qué trámites podrás realizar?

    Al estar operativa toda la red física, los usuarios podrán acceder a servicios habituales en caso de que no pudieran gestionar por la App o sucursales virtuales:

    Retiros y depósitos por ventanilla.

    Pagos de servicios y obligaciones financieras.

    Gestión de claves y desbloqueo de productos.

    Asesoría comercial para solicitudes de crédito o seguros.

    Recomendaciones para los usuarios

    Dada la alta afluencia de público que se espera por el cierre de mes y las fallas previas, se recomienda:

    Consultar la ubicación: Verifica la oficina más cercana a través del buscador oficial de sedes en su página web.

    Llegar temprano: Debido a que el horario es limitado (solo media jornada), es probable que las filas sean extensas.

    Uso de cajeros: Recuerda que la red de cajeros electrónicos y corresponsales bancarios también debería estar operando con normalidad.

