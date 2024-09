¡Tranquilo fiera!: Duro choque del técnico César Farías con un periodista en rueda de prensa

César Farías, que se encuentra en la cuerda floja como técnico del América de Cali, tuvo un duro choque, de nuevo, con varios periodistas en la rueda de prensa.

No es la primera vez que esto ocurre, sin embargo, las razones, en este caso, parecen darle la razón al estratega venezolano.

En la conferencia de prensa, a punto de acabarse, un periodista, después de felicitar al portero Joel Graterol porque ‘parece un hincha más del equipo’ hizo una pregunta que incomodó al entrenador.

El comunicador le preguntó a Farías si es “necesario que en cada partido América salga con un 11 diferente”.

Para soportar su pregunta preguntó por Maicol Barrios, Andrés Mosquera y Alexis Zapata, jugadores que no se volvieron a ver en el equipo.

Los tres mencionados, tienen la particularidad de encontrarse lesionados, razón por la que Farías interrumpió al periodista. “Disculpa, estás mencionando tres jugadores lesionados”.

Acto seguido, el venezolano lanzó la expresión “tranquilo fiera”, pidiéndole además al periodista que prepare bien la pregunta.

la situación fue subiendo de tono. Ante la reacción de Farías, el periodista le dijo que “entonces cuando yo haga la pregunta, usted me dice que están en departamento médico”.

La sugerencia de respuesta del comunicador sacó de quicio al estratega que de inmediato le ripostó diciendo, “no, tu no me vas a decir lo que yo respondo”.

El duro choque del técnico César Farías con un periodista siguió

El entrenador se sintió irrespetado por la ‘sugerencia’ de respuesta, por lo que le agregó que “a mi me enseñaron en mi casa a respetar la gente mayor, usted no me va a decir como yo debo hablar?.

En medio de su perorata le dijo que “usted ha vivido mucho menos que yo, no vine a pelear con nadie, pero estás diciendo unas cosas que no son correctas, estás mencionando tres jugadores que no están”.

Adicional a ello, dijo que “cómo quieres que te responda, si me estás pidiendo por jugadores que no están presentes y que porque cambiamos el once”, dijo.

En medio de la tensa situación, otro periodista lo interrumpió y le pidió respeto. De nuevo, el estratega reaccionó y le respondió con vehemencia.

“No, no, ustedes están acostumbrados a atropellar la gente y yo no estoy dispuesto a dejarme atropellar, tiene derecho, pero no a faltar al respeto”, argumentó.

Al final, César Farías, antes de que interrumpieran la transmisión, indicó que los periodistas parecían unos hinchas.

Más noticias de Deporte