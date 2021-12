FOTOS Y VIDEO: Reportan trancón de más de 16 horas en Puerto Valdivia

Un nuevo reporte ciudadano llegó a las redes sociales de Minuto30 y, en esta ocasión, tiene que ver con un trancón que lleva más de 16 horas en Puerto Valdivia, Antioquia y que tiene a muchos conductores y pasajeros represados.

Al parecer, el trancón es por un derrame de aceite en la vía

Y es que de acuerdo al reporte ciudadano, el trancón se presenta desde ayer a las 4:00 de la tarde y solo avanza el carril izquierdo. «El carril derecho en sentido Medellín no avanza absolutamente nada», dicen.

Además, informan que la situación es bastante compleja porque no tienen tiendas cerca, los carros no avanzan y las personas que se encuentran allí represadas no saben si se está gestionando o no el paso, pues manifiestan que han visto pasar patrullas de Policía y soldados de carretera, pero el trancón sigue.

Por lo anterior, piden atención por parte de las autoridades competentes.

Fotos: Cortesía ciudadana

Lea también:

Video: ¡Qué tragedia! Reconocida polvorería en el país explotó y dejó dos personas muertas https://t.co/ISEAUk1ZFs — Minuto30.com (@minuto30com) December 6, 2021

Para ver más noticias de Antioquia, clic AQUÍ.