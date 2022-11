in

Ante el vencimiento, el 20 de junio de 2023, de por lo menos cinco millones de licencias de conducción en todo el país y frente a la medida de pico y cédula sugerida por el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Medellín ha dispuesto toda su capacidad logística en los Centros de Servicios, sede Sao Paulo y Mascerca El Poblado, para atender a los conductores que requieran renovar sus licencias, sin acogerse a dicha medida.

Para hacer este trámite, los conductores deben estar inscritos en el RUNT, haber presentado los exámenes médicos de aptitud física, mental y coordinación motriz que se realizan en los Centros de Reconocimiento de Conductores -CRC, y cargar estos documentos debidamente en el RUNT; así como allegar el original y copia de la licencia a renovar, además del original y copia del documento de identidad, y no tener multas pendientes. La información sobre multas o infracciones de tránsito se puede consultar con la cédula del usuario en el sitio web del SIMIT, www.fcm.org.co/simit.

“Importante tener presente y no dejar para último momento la renovación de este documento ya que generará traumatismos y congestiones en los diferentes tránsitos a nivel nacional. Recordemos que no podemos tener ningún tipo de sanción pendiente; comparendos por alguna infracción que tengamos pendientes no nos van a permitir renovar este documento”, señaló el comandante (e) de Tránsito de la Secretaría de Movilidad, John Jairo Vélez.

Todas las licencias de conducción expedidas antes de 2012, con vencimiento en enero de 2022, recibieron a través del Congreso de la República una ampliación del plazo por dos años para su renovación, sin embargo, la medida fue declarada inexequible y quedó en firme como plazo máximo el 20 de junio de 2023, por lo tanto, todas las licencias con más de diez años de expedición deben ser renovadas antes de dicha fecha.

“Para renovar la licencia de conducción, lo que hice fue venir a la sede Sao Paulo de la Secretaría de Movilidad de Medellín, con original y copia de la cédula y de la licencia de conducción que tengo vencida, y ya. El trámite fue súper fácil. La invitación es a que lo hagan muy rápido porque se van a vencer muchas licencias al mismo tiempo”, manifestó la conductora Ingrid Cano.

Los exámenes médicos de aptitud que se realizan en los Centros de Reconocimiento de Conductores se cancelan en el respectivo lugar, de acuerdo con sus tarifas. La expedición del documento físico, es decir el plástico, tiene un valor de $56.900 en la Secretaría de Movilidad de Medellín.

Las personas que no renueven su licencia de conducción a tiempo no podrán conducir sus vehículos, y de hacerlo, se enfrentan a sanciones contempladas en el Código Nacional de Tránsito, además de la inmovilización del vehículo y los costos asociados a ese procedimiento. La infracción corresponde al comparendo B-01, que implica una multa de ocho salarios mínimos legales diarios vigentes, que para el año 2022 equivale a $249.686.

Las personas que requieran mayor información, pueden consultar en las líneas telefónicas 4457777 (opción 1) y 3855555 (opción 1), y en la página https://www.medellin.gov.co/qxi_tramites/servicios.jsp#.

